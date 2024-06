¡No se ocultan! Samahara Lobatón y Bryan Torres fueron captados juntos haciendo compras

Samahara Lobatón y Bryan Torres han sido vistos juntos nuevamente, y esta vez, fue para comprar ropa para su bebé que está por nacer. Aquí les contamos todos los detalles.

Samahara Lobatón y Bryan Torres han sido vistos juntos otra vez, y esta vez estaban eligiendo ropa para su bebé que está por nacer. Ambos fueron captados con bolsas de compras y luego a través de sus historias mostraron qué compraron.

Luego de ser captado por las cámaras de "Amor y Fuego" mientras entraba al edificio en el que vive Samahara a las 3 de la mañana, Bryan se habría vuelto a ver con Lobatón. Esta vez, para ir a comprar ropa para la pequeña Ainara.

Bryan y Samahara captados haciendo compras juntos. (Instagram)

Compras en común. Samahara Lobatón y Bryan Torres, aunque ya no son pareja, parecen estar llevando las cosas en paz por el bienestar de su hija en camino. Ambos fueron captados haciendo compras para la pequeña Ainara. Aunque no hay fotos de la pareja juntos en la tienda, las publicaciones en sus redes sociales muestran que estuvieron en el mismo lugar.

En sus historias de Instagram, Samahara y Bryan compartieron fotos desde una conocida tienda por departamentos. Samahara mostró las prendas que compró para su hija, mientras que Bryan publicó una imagen de una cuna. Lo interesante es que en la imagen de Bryan se puede ver la misma ropa de bebé que Samahara mostró en su cuenta.

Historias de Samahara Lobatón y Bryan Torres. (Instagram)

Reacción de Alexa Gutiérrez. Tras ver a Bryan entrar de madrugada al edificio donde vive Samahara, Alexa Gutiérrez, quien estaba saliendo con él, no se quedó callada.

Alexa dejó entrever que Bryan podría haber montado todo esto para terminar con sus salidas.

La visita nocturna de Bryan y las compras juntos han avivado los rumores de una posible reconciliación entre él y Samahara. Recordemos que Bryan y Samahara tienen una hija juntos y están esperando otra bebé. Sin embargo, Bryan ha sido claro en negar una vuelta con su expareja.

"No, eso no va a pasar, no va a pasar nunca, no ya no, estoy bien así. Conversamos, pero temas puntuales, no (retomar la relación) eso no va a pasar", declaró en "Amor y Fuego".