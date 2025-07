Pamela López se defiende tras quedar fuera de 'Cochinola' con Paul Michael: "No teníamos planeado ir"

El último fin de semana, las cámaras del programa "Magaly TV, La Firme" sorprendieron a Pamela López y Paul Michael en una situación incómoda al intentar ingresar al evento Cochinola. La pareja fue captada en las afueras del recinto sin lograr acceder, lo que generó diversas especulaciones en redes sociales. Frente a la ola de comentarios, la exesposa de Christian Cueva decidió pronunciarse para explicar lo ocurrido.

Pamela López se comunicó con la producción del programa de Magaly Medina para contar su versión de lo ocurrido. Según relató, ni ella ni su pareja tenían planes de asistir a la fiesta.

Además, aseguró que optaron por retirarse rápidamente porque ella tenía compromisos familiares al día siguiente.

Las explicaciones de Pamela López no convencieron a Magaly Medina, quien no dudó en lanzar fuertes críticas durante su programa. La conductora puso en duda la veracidad del relato y aseguró que la influencer suele usar excusas convenientes dependiendo de la situación.

"Cuando se queda hasta las 4 o 5 de la mañana no piensa en los hijos, ella tiene un doble discurso también. Si hubiera encontrado entradas, le hubieran hecho el favor de pasar a su box, seguramente no hubiera dicho que tenía que regresar con mis chicos", comentó Medina.

La popular 'Urraca' también cuestionó el comportamiento de López al permanecer fuera del evento vestida para ingresar, insinuando que la verdadera razón por la que no entraron fue económica.

"Toda excusa no queda bien. Si ves que solo hay entrada de reventa, que es 50% más cara que la regular, no te quedas haciendo el papelón. No le ligó por andar con alguien que no tiene chamba", sentenció.