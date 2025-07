Pamela López llama 'machista' al show de Marisol y responde indirecta: "Me da muchísima lástima"

Durante las últimas presentaciones de la artista Marisol ha estado mandando unas supuestas indirectas a Pamela López sobre trabajar y no estar pidiendo dinero. Es así como la nueva influencer decidió responderle afirmando que las palabras de la cantante de cumbia serían machistas.

Es así como el programa de 'América Hoy' se comunicó con Pamela López para que pueda dar su opinión sobre el show que viene realizando Marisol en sus presentaciones. Es así como la expareja de Christian Cueva afirma que no se lo toma personal y dida que se refiera a ella. Aunque comenta que las palabras que expresa serían machistas y le da lástima que hable así hacia el público.

"De verdad que no lo tomo como algo personal, me imagino que es parte de su show. No sabría que decirte, pero dudo mucho que la señora habiendo pasado cosas similares a la mías como ella misma me lo dijo el día que me invitó a cenar por primera vez, se refiera así de mí. De igual forma es una lástima lo que dice porque ese speech es netamente MACHISTA y que lo diga la señora? En mi criterio, me da muchísima lástima, no debería manejarse así con un doble discurso", expresó.