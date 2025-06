Johana Cubillas tras 'juergas' de Macarena Vélez y Juan Ichazo: "Me gustaría que no tengan excesos"

Johana Cubillas se pronunció respecto a la última juerga de su exesposo, Juan Ichazo, y su actual novia, Macarena Vélez. La hija del recordado "Nene" Cubillas aseguró que les llamó la atención a ambos por comprometer su imagen pública con actos bochornosos, y les pidió que tengan un mejor comportamiento en público para evitar escándalos.

Recordemos que, hace unos días, Macarena y Juan fueron vistos saliendo de un local nocturno, y mientras ella esperaba sentada, Juan orinó en la calle, desatando una ola de críticas en redes sociales y programas de espectáculos.

La deportista se presentó la mañana de ayer en América Hoy y, a su salida, fue abordada por los reporteros del mismo programa para preguntarle sobre el último escándalo del padre de sus hijos y su actual novia. Johana se despachó con todo y dijo que les hizo el pare.

"A los dos les dije: 'Tienen que cuidar mucho más su imagen. O sea, son personas públicas, no pueden estar haciendo sus papelones en la calle. No puedo pretender que no salgan, pero sí me gusta que no tengan excesos y que no hagan cosas como las que vimos ayer. Más que eso, no puedo hacer'", indicó.