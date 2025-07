¿Fue para Pamela López? Marisol lanza dardo: "La mujer tiene que trabajar para no mendigar dinero"

¡Fuego en el escenario! La cantante Marisol ha vuelto a causar revuelo con sus declaraciones en pleno concierto. Esta vez, soltó una frase que muchos creen que fue una indirecta para Pamela López, expareja de Christian Cueva.

La artista Marisol, conocida como la 'Faraona de la Cumbia', volvió a subir al escenario con toda su energía, pero no solo para cantar, sino también para lanzar un mensaje que muchos tomaron como indirecta para Pamela López, la aún esposa del futbolista Christian Cueva.

Durante uno de sus últimos conciertos, Marisol sorprendió al público soltando un comentario bastante directo sobre el rol de la mujer y la importancia de ser independiente económicamente. Las palabras que usó dejaron a todos con la boca abierta.

"Así que como yo trabajo, sé lo que valgo. Yo no necesito pedirle nada a nadie... Por eso, la mujer tiene que trabajar para que no tenga que estar mendigando dinero, de estar: 'Ay, no le pasa a mis hijos'", dijo fuerte y claro.