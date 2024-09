Pancho Rodríguez afirma que Yahaira fue sembrada en el polémico incidente de la maletera ¿Qué más dijo?

Pancho Rodríguez fue un amigo muy cercano de la artista Yahaira Plasencia hace unos años atrás. Después de la controversial fiesta donde ambos fueron hallados en el 2021, en plena pandemia, se separaron y no han vuelto a ser amigos. En un podcast, el chileno reveló a detalle lo que realmente había sucedido.

En la entrevista en Agranda TV, Pancho Rodríguez estuvo contando algunas cosas de su pasado, su carrera artística y la relación que tuvo con la cantante Yahaira Plasencia. El chileno contó que en aquel momento era un amigo cercano de la salsera y que incluso, su familia le abrió las puertas de su hogar. Aunque ya no se comunican, ni son amigos actualmente, de igual manera le guarda cariño.

Luego, va contando cada detalle de cómo surgió realizar una pequeña reunión para celebrar el cumpleaños de la artista de salsa en el 2021. Aunque al inicio, pensaron en festejarlo en la casa de Pancho, terminaron accediendo ir a la casa de un conocido para realizar una parrilla con unos cuantos amigos, que al final se salió de control.

"Era el cumpleaños de ella, nosotros dijimos 'ya, celebrémoslo', pero no una fiesta. Juntémonos cinco, seis personas y listo. Justo un amigo dice 'Oye, yo tengo un pata que tiene un jatón en Cieneguilla, no pasa nada'. Iba estar él y una pareja de amigos... de hecho Yahaira le dijo a nuestro pata 'Que no vaya nadie más'. Llegamos y de repente empieza a llegar gente y escúchame Yahaira estaba molesta, sentada en una silla de brazos cruzados, me dijo vámonos", cuenta.