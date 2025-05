Paul Michael acepta que está facturando con la popularidad que tiene Pamela López: "Me salpica"

Paul Michael estuvo conectado la noche de ayer en el programa Magaly TV, la firme, y enfrentó los duros cuestionamientos de la 'Urraca'. En medio de la entrevista, el cantante de salsa aceptó que se aprovecha de la fama de Pamela López para facturar.

Magaly le preguntó a Paul a qué se dedica, y el joven afirmó que actualmente está enfocado en la creación de contenido en redes sociales, además de colaborar con el área de marketing de la nueva discoteca de Pamela López, 'La Cueva de Kittypam'.

Ante ello, la periodista le señaló que, de cierta forma, también está viviendo de la popularidad que ha ganado Pamela López a raíz de su separación con Christian Cueva, y el joven no tuvo ningún problema en aceptar que es cierto.

Durante la entrevista en Magaly TV, la firme, Pamela y Paul se mostraron muy animados, aunque la influencer comentó que no tiene un futuro claro junto al cantante, y que las cosas podrían cambiar en unos meses.

En ese momento, Magaly la cuestionó, indicando que si no tiene un plan de vida con Paul, ¿por qué le presentó a sus hijos y deja que compartan tantos momentos juntos? Recordemos que, en más de una ocasión, Pamela ha publicado videos de sus hijos junto a Paul.

"Yo los cuido, tengo bastante responsabilidad con eso. Mis hijos no ven ninguna caricia ni palabras de afecto. Ellos ven en él un amigo más, como tengo tantos. A mi casa entra todo mi equipo de trabajo, no sé, él también", dijo en un inicio.

Ante esta respuesta, Magaly le preguntó cómo se refieren sus hijos a Paul Michael. Pamela aclaró que no busca confundir a sus pequeños y que ellos lo conocen simplemente como Paul.

"No es su 'tío'. Le dicen Paul Michael, o 'pelos blancos'. No es su tío ni su padrino (...) No los estoy confundiendo. No los estoy confundiendo. No los estoy confundiendo, por eso mismo aún no doy ese paso...", sentenció.