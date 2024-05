Peluchín se pronuncia tras polémica de Jorge Luna y Ricardo Mendoza: "Me llamaron para ir al teatro"

Este jueves, Rodrigo González y Gigi Mitre se pronunciaron sobre Ricardo Mendoza y Jorge Luna, quienes son los conductores de Hablando Huevadas, después de que se difundiera una entrevista que concedieron a Verónica Linares, en la que abordaron su interacción con el público en la calle.

En ese sentido, el conductor de televisión cuestionó a ambos humoristas, quienes vienen recibiendo duras críticas recientemente. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Peluchín se pronuncia tras polémica de 'Hablando Huevadas'

El presentador de Amor y Fuego, Rodrigo González, hizo mención a los comentarios de los comediantes, los cuales sugieren que la televisión pronto quedará obsoleta y que los programas en YouTube y otras plataformas de redes sociales ganarán la preferencia del público.

"Las plataformas han ganado terreno hace un montón de tiempo, nos queda claro. Yo salí de un canal y me quedó claro cuál es el poder de mi plataforma y lo que se puede conseguir. Cuando el público te quiere buscar y quiere tu contenido, te busca", dijo el popular Peluchín.

En ese momento, el conductor de televisión le envió un mensaje a Jorge Luna y Ricardo Mendoza revelando que lo convocaron para que participara en uno de sus programas transmitidos por YouTube. "Ustedes me buscaron para que vaya al teatro, así que no se hagan los alejados de la tele y los que no necesitan tener tele porque la mayoría de shows que hacen, aparte del que tienen juntos, siempre es con gente de la tele", acotó.

"Para que la televisión desaparezca... que deje de ser un medio masivo de comunicación, solo unos desnortados, alucinados... es como decir que el teléfono va desaparecer porque ya nadie se llama. Tienen cada disparate ciego por el fanatismo de este par de impresentables", concluyó el conductor de Amor y Fuego.

Se burlaron del fallecimiento de Diego Bertie

Recientemente, el usuario 'Chacotero' publicó un video en la plataforma X que presenta un fragmento de uno de los programas más recientes de Hablando Huevadas. "En su último show, Jorge Luna y Ricardo Mendoza de Hablando Huevadas se burlaron de la muerte del actor Diego Bertie. Un asco estos tipos que usan el fallecimiento de una persona como chiste", se puede leer en la publicación del internauta.

En su último show, Jorge Luna y Ricardo Mendoza de Hablando Huevadas se burlaron de la muerte del actor Diego Bertie. Un asco estos tipos que usan el fallecimiento de una persona como chiste pic.twitter.com/RGSBSItXDj — Chacotero (@ChacoteroPeru) May 8, 2024

En el clip se le escucha a Ricardo Mendoza comentar acerca del tipo de show que quiere el público. "¿Quieren un show completo? ¿Sí o no? ¿Con lisuras y con todas las cremas sí o no? ¿Sin miedo a nada sí o no? (..) A la primera y al primero que se pique de verdad que se va bien a la m... y empezamos con chistes bien coj#$" comenzó señalando. No obstante, repentinamente lanzó un comentario sobre el fallecimiento del actor.

"Vamos con chistesde Paw Patrol, Peppa Pig. Comenzamos a recitar las mejores frases de Acuña, te lo juro. Se van bien a la ... y nos vamos todos así. Esto se va en picada como Diego Bertie y a la m...", relató ante la sorpresa de todo el público. Estos comentarios de los humoristas ocasionó diversas críticas de los usuarios en redes sociales.