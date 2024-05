Samahara Lobatón ignora críticas y comparte momento especial: "Mi suerte es ser su mamá"

En medio de rumores y controversias, Samahara Lobatón ha decidido enfocarse en lo positivo, especialmente en su rol como madre. Recientemente, la influencer y exchica reality compartió una tierna imagen en sus redes sociales con su hija Xianna, fruto de su relación anterior con Youna, dejando en claro que su felicidad radica en su maternidad.

Samahara deja atrás las críticas

Samahara Lobatón ha decidido ponerle un alto a las críticas y concentrarse en lo que más ama: ser madre. La joven influencer, que recientemente ha estado en el ojo de la tormenta por sus salidas nocturnas en New Jersey, utilizó sus redes sociales para compartir una imagen muy especial junto a su hija Xianna, dejando claro que la maternidad es su prioridad. "Mi suerte es ser su mamá", escribió junto a la tierna foto, mostrando su faceta más dulce.

Samahara Lobatón con su hija. (Foto: Instagram)

La imagen que Samahara compartió no solo refleja la conexión especial que tiene con su hija, sino que también llega en un momento donde parece querer redirigir la atención pública hacia su rol de madre. Así muestra su intención de alejarse de las controversias que han rodeado su vida personal y su reciente comportamiento en público.

Samahara Lobatón orgullosa de ser madre

Además de mostrar momentos especiales con su hija, Samahara también ha estado ocupada preparando todo para la llegada de su segundo hijo. A través de sus redes, ha compartido con sus seguidores las compras para el nuevo bebé, expresando su emoción: "Estoy muy emocionada por todo lo que he adquirido", dijo Lobatón, evidenciando su entusiasmo por este nuevo capítulo en su vida.

Por otro lado, Youna, el padre de Xianna y ex pareja de Samahara, ha sido claro sobre su relación actual con la influencer. En una transmisión en vivo en Instagram, Youna dejó en claro que su relación con Samahara es estrictamente por el bienestar de su hija y que no tienen intenciones de reanudar su relación romántica. "Samahara es la mamá de mi hija y eso quedó ahí. No hay ningún tipo de posibilidad de retomar una familia o regresar con ellos. Está totalmente descartado", afirmó Youna, despejando cualquier rumor de reconciliación.

Este enfoque en la maternidad y la preparación para su segundo hijo llega justo a tiempo para el Día de la Madre, un momento que Samahara parece querer celebrar con un mensaje de amor y dedicación a sus hijos. A pesar de las críticas y los desafíos, Samahara Lobatón muestra que está dispuesta a superar las adversidades y concentrarse en lo más importante: su familia.

Con el Día de la Madre a la vuelta de la esquina, Samahara Lobatón no solo celebra su rol como madre, sino que también invita a sus seguidores a ver más allá de las polémicas, reconociendo que al final del día, lo que realmente cuenta es el amor y el compromiso con sus hijos.