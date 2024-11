¡Picante! Rosángela Espinoza confrontó a Karen Dejo EN VIVO y la mandó a jubilarse tras competencia

Las tensiones en el reality "Esto es Guerra" han alcanzado un nuevo nivel, con enfrentamientos verbales que han captado la atención del público. La conductora Magaly Medina no dudó en comentar sobre la situación, señalando que las discusiones entre las participantes no dejan de sorprendernos. En este contexto, Rosangela Espinoza y Karen Dejo se han convertido en protagonistas de un tenso altercado.

Magaly Medina, conocida por su estilo directo, expresó que "Rosangela Espinoza es pleitista, debe sacar un título en eso", refiriéndose a la tendencia de la participante a generar conflictos con sus compañeras. La conductora también mencionó que Espinoza no tiene reparos en utilizar apodos despectivos. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Rosángela Espinoza protagoniza un tenso altercado con Karen Dejo

La situación se tornó aún más tensa cuando Rosangela Espinoza lanzó críticas hacia Karen Dejo, sugiriendo que esta última está "muy pasadita de edad" para seguir participando en un reality de competencias. Este comentario no pasó desapercibido, y Karen Dejo respondió con contundencia, afirmando que "es la única manera de Rosangela, haciéndose la víctima. Su cerebro no le da para más".

Este intercambio de palabras ha dejado claro que la rivalidad entre ambas es intensa y no parece tener fin. Además, Rosángela Espinoza no dudó en decirle a Karen Dejo que ya lleva 30 años en la televisión y hasta ahora sigue en realities de competencia. Estas palabras no pasaron desapercibidas por la modelo, quien le respondió de manera tajante, lo cual dejó en claro que una nueva rivalidad surge en Esto es Guerra.

¿Con quién más se enfrentó Rosángela Espinoza?

La presencia de Melissa Loza ha generado debate en el reality de competencia. Rosángela Espinoza se ha convertido en su principal crítica, utilizando la diferencia de edad como argumento para lanzar severas acusaciones hacia su rival. En respuesta a estos ataques, Melissa Loza decidió no permanecer callada y, tras una serie de intercambios verbales, compartió su edad, buscando así desmentir las insinuaciones de Espinoza.

Los continuos conflictos entre Melissa Loza y Rosángela Espinoza han generado gran revuelo en el programa "Esto es Guerra". Ante las críticas constantes de Rosángela, quien busca desestimar a Melissa por su edad, esta última decidió finalmente expresar su opinión sobre la situación.

Melissa Loza afirmó que no ha buscado generar polémica y se mostró sorprendida por la reacción desmedida de su compañera cada vez que se menciona su nombre.

"Yo no busqué esto, yo no sé por qué se alteró, cada vez que habla de mí, se le sale la vena, se exalta y yo la verdad no tengo nada en contra de ella (Rosángela) a parte para discutir se necesita de dos y yo la verdad no estoy en posición de eso", manifestó Melissa Loza.

De esta manera, Rosángela Espinoza vuelve a protagonizar un altercado en el reality de competencia. Además, no es la primera vez que la influencer genera polémica de este modo. Por ello, Magaly Medina no dudó en lanzarle duras críticas por el comportamiento que ha mostrado la modelo contra otras mujeres.