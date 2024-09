Priscila Mateo respalda a Julián Zucchi tras críticas a su relación: "Estamos construyendo algo"

Priscila Mateo, exreportera de "Magaly TV La Firme", rompió su silencio en persona tras su renuncia al programa conducido por Magaly Medina. En su primera entrevista como figura pública, la periodista no dudó en salir en defensa de su pareja, Julián Zucchi, quien ha sido duramente criticado por no oficializar su relación con ella.

Durante la entrevista con "Todo se Filtra", Priscila Mateo habló sobre los rumores que rodean su relación con el argentino Julián Zucchi. Aunque muchas personas han especulado sobre por qué él no ha hecho público su romance, Priscila fue clara en su respuesta.

"Si ustedes ven los videos, él jamás ha dicho si sí o si no. Lo único que les puedo decir es que esto es una construcción, estamos construyendo algo, que es una relación. Pero después, que sí, que no, no quiero decir tampoco, no voy a exponer más", contestó.