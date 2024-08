¡Qué fuerte! Pamela López habría estado embarazada de su expareja Joel Pinto

El nombre de Pamela López tampoco deja de sonar en la farándula y es que esta vez la ex pareja de el jugador Joel Pinto salió al frente para revelar algunos detalles de su pasada relación con el deportista dejando mal parada a la ex pareja de Christian Cueva.

Como se recuerda Pamela López mantuvo un romance con Joel Pinto durante un tiempo e incluso fue acusada de haberse metido en la relación del deportista a lo que Pinto rechazó tajantemente asegurando que estuvo con la señora López cuándo ambos estaban solteros.

Pamela López se encuentra en el ojo de la tormenta esta vez por las delicadas declaraciones que acaba de brindar Klaudia Benavente tras ser invitada al podcast de Sara Manrique donde reveló detalles sobre la relación que mantuvo con Joel Pinto en el pasado.

Según Benavente confesó que al poco tiempo de que inició una relación con el futbolista Joel Pinto, Pamela López se comunicó con ella para advertirle que se separara de inmediato del jugador.

Klaudia confirmó que Pamela López en ese entonces la llamó solo para asegurarle que todavía mantenía una relación con Joel y que incluso estaba embarazada por lo que le pedía que mantuviera su distancia del deportista.

Klaudia Benavente revela detalles de su pasada relación con Joel Pinto

"Me llamó para decirme, esto nadie lo sabe y es la primera vez que lo voy a contar, que estaba embarazada. Ella y su mamá me llamaron y me pidieron que por favor me alejara de esa relación, porque ella en ese momento estaba embarazada y tenía amenaza de aborto", reveló Klaudia dejando boque abierta a la conductora.