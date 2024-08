¡Al fin! Eva Ayllón se pronuncia sobre pelea entre su hijo y Natalia Málaga: "A los dos los amo"

Hace algunas semanas atrás salió a la luz la denuncia que le interpuso el hijo de Eva Ayllón, Francisco García Ayllón, quien acusó a Natalia Málaga de haber rayado en reiteradas ocasiones su auto, incluso mostró las pruebas en contra de la ex voleibolista.

Es así que la cantante criolla finalmente decidió opinar sobre este escándalo ya que se trata de su hijo y de su manager los que se han visto involucrados en este pleito del que ella había sido ajena hasta el día de hoy.

Eva Ayllón se pronuncia sobre pelea entre su hijo y Natalia Málaga

La cantante Eva Ayllón finalmente ha roto su silencio después de que su hijo, Francisco García Ayllón, revelara a la prensa que Natalia Málaga había rayado su vehículo en 13 oportunidades a pesar de no saber el motivo de su comportamiento, decidió proceder de manera legal contra la ex deportista quien no ha dado ningún tipo de declaración sobre las acusaciones en su contra.

Sin embargo, quien había brillado por su ausencia en este escandaloso problema fue Eva pues a pesar de que su familia se ha visto involucrada no había dicho nada al respecto, por el contrario se lució de viaje con Natalia como si nada hubiera pasado.

Fue a través del programa 'Sábado con Andrés' donde la criolla decidió de una vez por todas pronunciarse y recalcar que ella no tiene nada que ver en los problemas ajenos entre dos personas adultas.

"En realidad yo no tengo nada que ver con esto. Son dos personas que quiero mucho, que trabajan conmigo de la mano. Natalia (Málaga) viendo mis asuntos y Francisco (su hijo) es mi ingeniero de sonidos", dijo inicialmente asegurando que prefiere mantenerse al margen de las denuncias que existen en contra de su manager.

Además, recalcó que su cariño sigue intacto hacia Natalia y Francisco, sin embargo, considera que ante sus problemas ella sale sobrando por lo que prefiere que ambos lleguen a un acuerdo y vean la mejor manera de solucionar sus diferencias.

"A los dos los amo y este tema no tiene nada que ver conmigo. Ellos son mayores de edad y deben saber como lidian con sus asuntos", agregó Eva Ayllón.

Por otro lado, Eva aseguró que no le dio la 'luz verde' a su hijo para que denuncie a Natalia, pues asegura que él como persona adulta es capaz de tomar sus propias decisiones si considera que son las correctas, pese a ello, ella siempre lo apoyará por tratarse de su hijo.

"Francisco tiene 33 años y él sabe decidir lo que tiene que hacer, no necesita tener mi permiso para nada", finalizó la criolla.

Como ya había revelado el propio Francisco, que aseguró que su madre no tenía nada que ver en la pelea entre él y Natalia, recalcó que hasta el momento no entiende el motivo de la actitud de Natalia ya que no han tenido diferencias que justifiquen su comportamiento.

Por el momento se sabe que Natalia continua cumpliendo sus funciones como manager de Eva Ayllón, la igual que su hijo quien es su ingeniero de sonido, no se sabe si los dos lograrán llevar la fiesta en paz por el bienestar de la cantante quien se ha visto entre la espada y la pared.

Natalia Málaga podría enfrentar 3 años de prisión

El abogado dio declaraciones exclusivas al programa "Amor y fuego", presentado por Rodrigo González y Gigi Mitre, donde reveló que la exvoleibolista peruana podría enfrentar hasta tres años de prisión efectiva si el fiscal decide presentar la denuncia. También destacó que la acusación de su cliente es un proceso penal.

"Mi patrocinado y su pareja formularon una denuncia en la comisaría, la comisaría es la que ha remitido los actuados a la Fiscalía y ellos han iniciado una investigación preliminar a la señora Natalia por el delito de daños. Y la pena, en caso de que el Fiscal denuncie, es hasta tres años de pena privativa de la libertad", mencionó Barrenechea.

Lo que busca Francisco García es que Natalia se haga responsable de los daños a su auto, pues existen los medios probatorios que confirmaría que fue ella la autora de los daños.

En ese sentido, el hijo de Eva Ayllón busca que la exvoleibolista Natalia Málaga se haga responsable de los daños a su auto. "Lo que espera mi patrocinado es que la señora asuma su responsabilidad y las consecuencias de los daños que ha hecho", expresó durante el enlace con 'Amor y Fuego'.

Eva Ayllón como madre de Francisco ha decidido no opinar más sobre el escándalo que envuelve a su también manager y amiga Natalia Málaga pues considera que son dos personas capaces de solucionar sus problemas solos sin su opinión.