¿Qué pasó? Ale Venturo revela estar delicada de salud y preocupa a seguidores: "Me duele todo"

La pareja de Rodrigo Cuba, Ale Venturo acaba de hacer público mediante sus redes sociales que viene atravesando diversos problemas físicos que le impiden cumplir con sus actividades diarias como estaba acostumbrada.

La empresaria aseguró que viene llevando terapia para pronto volver a cumplir con todas sus tareas diarias desde administrar su negocio de la 'Nevera Fit' y cumplir su función como madre de sus dos hermosas princesas.

La rubia empresaria, Ale Venturo, confesó mediante sus redes sociales que no la viene pasando bien desde que le diagnosticaron diversos problemas físicos que la vienen aquejando y limitando en su día a día.

La pareja de Rodrigo Cuba conversó mediante la caja de preguntas en sus historias sobre su estado de salud actual asegurando que se encuentra llevando terapias para recuperar la movilidad de su cuerpo con normalidad.

"Ale como va el problema de su espalda", preguntó un usuario a lo que ella de inmediato respondió: "Para los que no saben tengo 2 temas. Tengo una discopatía en la parte lumbar con una pequeña hernia ahí, pero lo bueno es que no ha crecido desde hace tiempo y lo otro es que lo descubrí recientemente es que tengo un desgarro en la cadera y hace que me reviente la cadera y me duele para caminar, para dormir para todo",