¡Qué vergüenza! Pamela Franco realiza concierto en Trujillo y fanáticos le recuerda a Christian Cueva

Pamela Franco continúa siendo centro de la noticia y en su reciente concierto en la ciudad de Trujillo, sus fanáticos no pudieron evitar gritarle el nombre de Christian Cueva, con quien ha vuelto a ser vinculada recientemente después que el auto del futbolista aparezca en su cumpleaños.

La cantante de cumbia está aprovechando su momento de fama para realizar presentaciones por todo el país y tiene mucha correa ya que cuando los asistentes le gritaron "Cueva, Cueva", ella lo tomó con humor y empezó a bromear al respecto.

"Así no voy a poder cantar. Ustedes hacen eso para que se grabe, pero como no les voy a hacer caso, yo voy a cantar y al que le caiga el guante que, se lo chante", dijo Pamela sobre el escenario.

Asimismo, el setlist de canciones para su presentación parecía estar dedicado al futbolista, según indicó una nota de 'Magaly TV, la firme'. "Cuánto daría por gritarles nuestro amor, decirle que al cerrar la puerta nos amamos sin control", entonó.

Haydée Raymundo trolea a Pamela Franco

En otra presentación, también en el norte del país, Pamela Franco fue troleada por la cantautora Haydée Raymundo, quien incluso la presentó como "Miss Trujillo". Recordemos que Christian Cueva nació en la 'Ciudad de la eterna primavera'.

"A mi no me gustan las jugadoras. Si me quieren, me presentan, si me tienen a escondidas, que se habrá creído ese babos* (...) no sufras, ese no vale (...) Ella es Miss Trujillo", dijo la folclórica.

Pamela Franco descarta tener auspiciadores

Después de su onomástico, la producción de 'América Hoy' logró comunicarse con Pamela Franco mediante WhatsApp para hacerle las consultas respectivas sobre la celebración de su cumpleaños y todos los rumores que giran en torno a ello. La cantante no se guardó nada y respondió fuerte y claro.

"Amiga, esto es sencillo, celebré mi cumpleaños como quería porque pude darme ese engreimiento porque me saco el ancho trabajando y nadie me ha dado nada", expresó.

Sobre los comentarios de Janet Barboza, quien indicó que Pamela Franco habría recibido flores azules y una botella de vino por parte de Cueva; la cantante dejó claro que no necesita que nadie le haga regalos y está enfocada en seguir trabajando porque sabe lo que vale.

"De otras personas yo no tengo que decir nada por qué ese no es mi tema, yo seguiré trabajando, he hecho eso siempre porque a mí no me regala nada, nadie por más que muchas personas digan lo contrario, sé lo que soy y nadie me hará dudar de eso", sentenció.

No cabe duda que la presunta vinculación entre Pamela Franco y Christian Cueva continuará generando noticia, ya que hasta sus fanáticos se la recordaron durante uno de sus conciertos en Trujillo.