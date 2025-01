¿Quién lo luce mejor?: Nicola Porcella y Wendy Guevara sorprenden en redes al usar el mismo vestido

Nicola Porcella, conocido por su paso en reality shows peruanos, ha demostrado que su talento y carisma trascienden fronteras. Desde hace más de un año, el modelo ha ganado popularidad en México, consolidándose como una figura reconocida tras su participación en programas como "La Casa de los Famosos". Allí, su amistad con la influencer Wendy Guevara no solo se volvió viral, sino que también forjó una colaboración que ha cautivado a sus seguidores.

En esta ocasión, Nicola sorprendió al aparecer en redes sociales vestido de mujer junto a Wendy, quienes compartieron el mismo atuendo en una divertida fotografía. La publicación, difundida por la cuenta de fans "WencolaSupport", incluía la pregunta

"¿Quién lo luce mejor?" y generó una ola de reacciones. Nicola y Wendy no tardaron en compartir la imagen, aumentando aún más la interacción de sus seguidores.

Nicola Porcella y Wendy Guevara posan el mismo vestido

La química entre ellos ha sido clave en su éxito. Después de su paso por el reality, decidieron compartir casa, fortaleciendo una amistad que se ha convertido en parte esencial del ascenso profesional de Porcella en México y en un vínculo que sus seguidores aplauden por su autenticidad y cercanía.

El éxito de Nicola en el país azteca no se ha limitado a los realities. Su reciente aparición junto a Wendy Guevara en una producción de Netflix ha marcado un hito en su carrera. Ambos fueron seleccionados para participar en contenidos promocionales de "El Secreto del Río", una serie con temática LGBTQ+ que promueve la inclusión y la empatía.

Durante su participación, Nicola compartió reflexiones sobre la importancia de abordar temas de identidad y aceptación en la sociedad actual. Ambos protagonizaron un momento tierno cautivando a sus seguidores en las redes sociales.

"(La serie) nos enseña que esto es algo que está sucediendo y que tenemos que ayudar a las personas", expresó Porcella, mostrando una faceta reflexiva que pocos conocían. Por su parte, Wendy agradeció a Nicola por su apoyo constante. "A mí me gustaría que todos sean como tú de amigos. Es que a ti no te da pena andar conmigo... tú sabes que me amas", comentó, resaltando la conexión especial que ambos han construido.