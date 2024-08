Rodrigo Sánchez Patiño y sus comentarios contra la comunidad LGBT: "Los trans son hombres con disfraz"

El actor Rodrigo Sánchez Patiño está en el ojo de la tormenta luego de emitir comentarios contra la comunidad LGBT durante su participación en el podcast 'Sentido Común'. Las redes sociales se inundaron de críticas hacia el intérprete obligándolo a pedir disculpas públicas por haber arremetido contra las personas trans.

Hace unos días Rodrigo Sánchez Patiño, junto a sus compañeros Macla Villamonte y Nicolás Galindo, abordaron la coyuntura de los Juegos Olímpicos París 2024 y en medio de ello Sánchez profirió comentarios desatinados contra las personas transgénero, calificándolos como personas con disfraz.

Enseguida, agregó un ejemplo en el que aclaró que no permitiría que su hija de relacione con personas transgénero o estén juntas en un espacio público.

"Si mi hija de nueve años entra a un baño público donde entra una mujer trans, o sea un hombre que se disfraza de mujer, no lo dejaría entrar (No se disfrazan) para mi sí", agregó, generando aún más polémica.

Asimismo, sus compañeros intentaron aclarar la situación y explicarle la diferencia entre una mujer y hombre transgénero de un drag queen, pero no pudieron hacer mucho ya que tampoco estaban muy informados sobre el tema.

Luego que las redes sociales se volvieron en su contra, Roberto Sánchez Patiño utilizó el siguiente episodio de 'Sentido Común' para disculparse públicamente contra las personas que se sintieron ofendidas. El actor pidió que no se desvirtúen o tergiversen sus declaraciones y aclaro que utilizó mal una palabra.

"Utilicé una palabra que no debía... No quiero que mis declaraciones se desvirtúen o se lleven, por otro lado. Eso nada más. No quiero ofender a nadie. Solo quiero aclarar lo que pienso. Cometí un error de usar una palabra que no debía", expresó.