Renato Rossini Jr. confirma que tuvo una relación con Ale Fuller con inesperada confesión: "Yo terminé con ella"

Renato Rossini Jr., exconcursante de 'Gran hermano Argentina', ha hecho sorprendentes declaraciones sobre su relación con la actriz Ale Fuller, confirmando que sí fueron novios y revelando detalles inesperados sobre su separación.

En una reciente entrevista en el programa 'LAM', Rossini rompió el silencio sobre su vínculo con Fuller, un tema que había generado gran expectativa entre los seguidores del reality. A pesar de que ambos habían mantenido un perfil bajo respecto a su relación, el joven decidió oficializar su noviazgo, dejando claro que no solo existió una conexión entre ellos.

La relación entre Renato Rossini y la actriz Ale Fuller ha sido uno de los temas más discutidos desde la participación del joven en 'Gran hermano'. A pesar de que ambos habían mantenido una postura reservada, refiriéndose a su vínculo como una simple "conexión", Rossini reveló en una reciente entrevista en 'LAM' que en realidad fueron pareja.

"Quería aprovechar para mandarle un beso a Ale, es una chica que me enseñó muchísimo en la relación, si no fuera por ella no sería lo que soy", expresó el concursante, sorprendiendo tanto a los panelistas como a los televidentes con su sinceridad.