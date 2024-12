Renato Rossini Jr. expone a su padre y confiesa por qué su mamá lo dejó: "Fue la mejor decisión"

En una conmovedora entrevista para el programa argentino "LAM", Renato Rossini Jr. habló por primera vez sobre su infancia y la separación de sus padres. El influencer y exintegrante de "Gran Hermano" reveló cómo esta ruptura familiar marcó su vida desde muy pequeño, destacando la fortaleza de su madre y los desafíos que enfrentaron juntos. Además, expuso a su padre en la televisión argentina.

Renato Rossini Jr. revela por qué su madre terminó con padre

Renato Rossini Jr. no pudo evitar emocionarse al hablar sobre su infancia y su relación con sus padres en una entrevista reciente para el programa argentino "LAM". El influencer y exintegrante de "Gran Hermano" compartió detalles personales de su vida familiar, revelando cómo la separación de sus padres cuando él era muy pequeño marcó su niñez.

El modelo confesó que creció en un hogar disfuncional, sin vivir con su padre desde que tiene uso de razón.

"Mi mamá es lo más importante del mundo", afirmó, con la voz entrecortada. Renato dejó claro que todo lo que ha logrado en la vida se lo debe a su madre, quien siempre estuvo a su lado. "Gracias a ti soy todo lo que estás viendo", dijo, destacando la fortaleza y resiliencia de su madre, quien tuvo que enfrentarse a muchas dificultades para criar a su hijo sola.

Renato recordó con cariño a su madre, quien lo apoyó en todo momento, especialmente cuando tuvo que trabajar duro para sostenerlo. A pesar de la ausencia de su padre, su madre nunca dejó que eso afectara su crecimiento.

Por otro lado, el modelo habló abiertamente sobre su relación con su padre, el actor Renato Rossini. Aunque no vivió con él y la relación no fue cercana durante su niñez, Renato aclaró que hoy en día tienen una buena relación. Sin embargo, no dudó en referirse a su padre como un "mujeriego" y un "galán".

"Mi papá se cag* de risa de esto. Yo le digo 'el zorro viejo', es un galán, es un 'player', y no puede con su genio. Es así, es así... Un mujeriego, pero en fin" , expresó entre risas, refiriéndose al carácter mujeriego de su padre.

Renato también recordó la separación de sus padres y cómo su madre tomó la decisión de terminar la relación.

"Mi mamá no lo aguantó ni 8 meses, y al año le dijo: 'Chau, brother, chau, chau'. Yo creo que fue la mejor decisión que tomó mi mamá", aseguró, sin rodeos.

A pesar de las tensiones del pasado, Renato subrayó que la relación con su padre es cordial en la actualidad.

"Somos muy parecidos en muchas cosas, lo que se hereda no se hurta, por eso me llevo tan bien con mi papá", comentó. Aunque la relación no fue fácil, Renato resaltó que siempre que estuvo con su padre, se sintió querido.

Renatito adora a su mami

El modelo también compartió que, aunque vivió con su madre y se sentía solo muchas veces durante su infancia, los pocos momentos que pasó con su padre fueron especiales. Además, Renato Rossini Jr. aprovechó la entrevista para expresar su amor y agradecimiento hacia su madre.

"Te prometo que para tus 50 años la vamos a pasar muy bien, voy a trabajar todos los días con eso en mi mente", dijo, mostrando su compromiso de hacerla feliz.

A pesar de las dificultades del pasado, Renato se siente orgulloso de su madre y agradecido por todo lo que hizo por él.

En resumen, Renato Rossini Jr. abrió su corazón y compartió sus sentimientos más profundos, hablando sin filtros sobre su infancia, su relación con su madre y su padre. A pesar de las dificultades, sigue adelante con la convicción de que, gracias al apoyo de su madre, ha logrado superar los retos de su vida.