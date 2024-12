Renato Rossini Jr. tras su eliminación en "Gran Hermano": "A mucha gente no le gusta un líder egocéntrico"

Renato Rossini Jr. fue eliminado de "Gran Hermano" Argentina el pasado 15 de diciembre con un increíble 92,3% de votos en su contra, un récord que sorprendió a todos. Su actitud arrogante y su forma de comportarse dentro de la casa fueron claves para que el público decidiera sacarlo del reality. El modelo peruano se presentó en el programa al día siguiente para explicar su actitud y cómo lo vivió.

"Me lo tomé personal" , comentó con sinceridad . "Era yo en mi versión protectora. Como buen geminiano que soy, me lo tomé personal, fue un error que cometí" , explicó, tratando de justificar su comportamiento.

Además, el modelo aseguró que se sentía protector con los que consideraba cercanos, y que no toleraba lo que veía como injusticias dentro del programa. Una de los panelistas le preguntó si, en caso de un posible repechaje, cambiaría su actitud.