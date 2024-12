Magaly sobre desaprobación de Renato Rossini Jr. tras ser eliminado de "Gran Hermano": "Le hace la competencia a Dina Boluarte"

La eliminación de Renato Rossini Jr. en "Gran Hermano" Argentina, el pasado domingo 15 de diciembre, fue uno de los momentos más comentados en las redes sociales. El joven, hijo del actor peruano Renato Rossini, se llevó la sorprendente desaprobación de cerca del 93% del público, un récord negativo que fue duramente comentado por Magaly Medina en su programa "Magaly TV La Firme".

Con su característico estilo, Magaly no tuvo piedad al criticar la actitud de Renato. Comenzó comparando su baja aprobación con la desaprobación que enfrenta la presidenta de Perú, Dina Boluarte. Te contamos los detalles.

Renato Rossini Jr. hizo historia por su increíble desaprobación, con un 92,3% de votos en contra. Esto sucedió porque intentó hacerse notar al pelear con un compañero uruguayo, lo que no fue bien recibido ni por los panelistas ni por el público. Magaly Medina comparó su rechazo con el que tiene la actual presidenta del Perú, Dina Boluarte.

Además, en una de sus intervenciones dentro del programa, Renato soltó una frase polémica: "Los líderes del mundo no son de bajo perfil". Magaly no tardó en burlarse de esta declaración. "Esa frase célebre para la posteridad. Nadie lo soportaba. 93% de antipatía. Ya le hace la competencia a Dina Boluarte " , dijo Magaly, mientras se reía del intento de Renato de parecer un líder.

Magaly Medina no pudo evitar burlarse del comportamiento de Renato Rossini Jr. en "Gran Hermano" Argentina, y cómo se ganó el "odio" del público argentino.

En su programa, la periodista también hizo un repaso sobre cómo Renato llegó al programa. Incluso señaló que aquí en Perú no es conocido por algún logro.

Además, Magaly destacó que Renato no logró caer bien al público argentino, a pesar de sus intentos por llamar la atención.

"Se hizo una fama en Argentina, no solo de desubicado, sino fama de arrogante, dicen que era más arrogante que los propios argentinos. No parecía peruano" , sentenció.

La conductora también criticó a Renato por su falta de humildad. Según Magaly, lo que Renato no entendió es que, aunque tenía una bonita apariencia, le faltaba inteligencia y carisma.

"Aquí realmente lo sacamos porque es un chiste, una caricatura. Debieron mandar a alguien con un poquito más de cerebrito. Que no siempre a veces bonita cara va acompañado de intelecto, lamentablemente. Y todavía osaba decirle a los demás: 'Oye, tú no tienes ni carisma, ni ángel. Eso no se compra'. El que no tiene ni carisma, ni ángel, es él", señaló la periodista.