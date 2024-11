Pamela López exige a Cueva que le pague dinero que le debe a su madre: "Necesita para sus medicinas"

Pamela López ha vuelto a generar controversia en redes sociales al solicitar públicamente a Christian Cueva que le pague el dinero que le debe a su madre. Además, la progenitora de López expuso que el futbolista no responde sus mensajes desde hace varios meses y que ella necesita el dinero para sus medicamentos.

El pedido de la madre de Pamela López

La noche de ayer, Magaly TV, La Firme expuso capturas de pantalla de una conversación entre Pamela López y su madre, donde esta última revela que "Aladino" se ha cerrado con el dinero que le debe y no le responde desde el mes de agosto.

" Christian no me paga. La última vez le mandé un mensaje hablado fue el 17 de agosto, pero no me devolvió la llamada; es indiferente a pagarme . Yo necesito para mi dentadura y otros exámenes que tengo que hacerme, una resonancia del hígado", se lee en el mensaje de la madre de Pamela López.

Pamela arremete contra Christian Cueva

La esposa de "Aladino" compartió el pesar de su madre en sus historias de Instagram e hizo un pedido público para que Christian Cueva le devuelva el dinero que le debe a su madre, además de hacer hincapié en que hasta el momento no le pasa una pensión a sus hijos.

"Lo que me preocupa e indigna más es lo que ya expuse anteriormente y vuelvo a repetir: por favor, tenga piedad de mi noble madre, quien en reiteradas ocasiones le ha salvado el pellejo económicamente con préstamos de dinero en determinadas situaciones", escribió la nueva influencer.

Finalmente, Pamela López volvió a reiterar que Cueva tiene una deuda con su madre desde hace un año y hasta ahora no ve el dinero.

"Le debe hace casi un año y hasta el momento no solo no le paga, sino que al principio le mentía con fechas falsas; ahora ya no le contesta el teléfono, y ella lo necesita para sus medicinas. ¡Por favor, paga lo que le debes a mi madre, quien no tiene culpa de tus malas decisiones!", concluyó.

¿Cueva está en bancarrota?

Hace unos meses, Pamela López aseguró que las personas no conocen lo que pasaba en su familia y dejó entrever que 'Aladino' ya no tiene tanto dinero como parece y tuvo que incurrir en hacer fuertes préstamos a su madre, quien tiene varios negocios y empresas.

"Permíteme reírme un poco. La gente no sabe, me juzgan y no saben nada de mi vida personal. Christian tiene una deuda muy grande con mi mamá, ya llevan varios meses que no le paga 80,000 soles a mi mamá, ni el capital ni los intereses. Ya van cien mil soles y un poco más", confesó.

De esta forma, Christian Cueva ha vuelto a ser noticia, ya que la madre de Pamela López ha hecho un pedido público para que le devuelva el dinero que su madre le prestó hace aproximadamente un año.