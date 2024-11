Melissa Paredes se incomoda por pregunta sobre "canje" a Pamela López: "Me molesta"

Melissa Paredes no aguantó la incomodidad cuando le preguntaron si le daba "canje" a Pamela López, la exesposa de Christian Cueva, para que sus hijos asistieran a la academia de baile que dirige junto a su esposo, Anthony Aranda. La actriz, visiblemente molesta, dejó claro que este tipo de preguntas no son apropiadas.

La incomodidad por el "canje"

Todo ocurrió cuando Melissa Paredes, junto a su esposo, Anthony Aranda, fue entrevistada para el programa "Todo se filtra". La conversación empezó tranquila, tocando temas como la reciente oficialización de la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva.

Sin embargo, la situación se tornó tensa cuando el reportero del programa Metiche le preguntó si le estaba haciendo algún "canje" a Pamela López, ya que sus hijos asisten a la academia de baile de Anthony Aranda.

Melissa, algo molesta, respondió de forma tajante: "Por supuesto están pagando, no me gusta que hagan ese tipo de preguntas, me molesta, entramos en un lado que se habla de niños, de ninguna manera es canje", expresó.

Con estas palabras, dejó claro que su relación profesional y familiar no debe ser utilizada para hacer suposiciones o insinuaciones innecesarias.

La respuesta tranquila sobre la relación de Cueva y Franco

A pesar de la incomodidad con la pregunta sobre el canje, Melissa se mostró más tranquila al hablar sobre la relación entre Pamela Franco y Christian Cueva. Al ser consultada sobre la oficialización de su relación, Melissa comentó que no estaba al tanto de los detalles, pero que lo único que deseaba es que todos fueran felices.

"Cada quien hace lo que quiera, que sean felices todos, no he visto nada de lo que está pasando", dijo con serenidad.

Aunque no profundizó en el tema, la actriz mostró su apoyo a las decisiones de los demás y dejó en claro que no se metería en lo que no le compete. Sin embargo, la situación cambió cuando se tocó el tema de los niños y la relación de trabajo que mantiene con Pamela López, algo que la hizo sentir incómoda.

Por su parte, Anthony Aranda también fue entrevistado en "Todo se filtra" y habló sobre la relación que mantiene con Melissa Paredes. En la entrevista, el bailarín comentó que, a pesar de haber tenido una pequeña crisis en su relación, todo se resolvió rápidamente y ahora están más unidos que nunca.

"Estamos plenos, nos sentimos súper cómodos, súper estables, felices, con mil proyectos, escalando más como familia, en la empresa, como personas. Creo que estamos en un momento muy bonito, lo estamos disfruntado", dijo con una sonrisa.

Anthony no solo apoyó a Melissa en su vida personal, sino que también destacó la importancia de lo que están logrando juntos, tanto en lo personal como en su carrera profesional.

Melissa, por su parte, sigue firme en su carrera y en su vida personal, sabiendo manejar las preguntas incómodas y defendiendo su espacio. Con la confianza que la caracteriza, sigue adelante, demostrando que la separación entre lo personal y lo profesional es fundamental para ella.