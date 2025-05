Ricky Trevitazzo ganó S/15 mil en EVDLV: Las 15 preguntas que respondió sobre su pasado, Skándalo y más

Ricky Trevitazzo fue el nuevo invitado en "El Valor de la Verdad" y se sentó en el temido sillón rojo para contar sin filtros momentos muy duros de su vida. El cantante respondió 15 preguntas, habló de su pelea con Luigui Carbajal, confesó errores del pasado, reveló traumas de su infancia y hasta lloró en plena transmisión. Te contamos las 15 preguntas que respondió.

El cantante decidió no responder la última pregunta sobre si se aprovechó de sus compañeros del grupo, pero se fue con S/15 mil y un momento que nadie va a olvidar.

1. ¿Robabas cuando eras joven?

Respuesta: Sí. (Verdad). Contó que lo hizo en su adolescencia para encajar con un grupo de "palomillas". Su mamá se enteró y lo castigó por tres meses. Reconoció que fue un error por querer sentirse aceptado.

2. ¿Estuvieron presos los integrantes de Skándalo en Ecuador?

Respuesta: Sí. (Verdad). Recordó que en una gira en Guayaquil, él y sus compañeros terminaron en la comisaría tras un altercado. Dijo que le metió un "palazo en la pierna" a una persona involucrada en el incidente.

3. ¿Te pagaron 200 dólares por sexo?

Respuesta: Sí. (Verdad). Ricky dijo que tenía 19 años y pasó la noche con una mujer mayor de 35. Cuando se retiró del departamento, la mujer le dio un sobre con su número y dinero "para el taxi". Lo abrió y encontró 200 dólares, que no devolvió.

4. ¿Se negó Luigui Carbajal a mostrarte las ganancias de Skándalo?

Botón rojo. Uno de sus invitados apretó el botón rojo y evitó que respondiera. En su lugar, Beto Ortiz le hizo otra pregunta que respondió con la verdad.

Pregunta de repuesto: ¿Vendiste ropa en el Jirón de la Unión?

Respuesta: Sí. (Verdad). Tras su primera etapa en Skándalo, vendió ropa en el centro de Lima. Le costó al inicio por su fama, pero luego se sintió orgulloso.

5. ¿Te peleaste con Luigui por dinero?

Respuesta: Sí. (Verdad). Confesó que se distanciaron por un desorden en las cuentas de un concierto. Explicó que confiaba en él, pero vio cosas que no le cuadraron. Fue el punto de quiebre de su amistad.

6. ¿Lloraste por Luigui?

Respuesta: Sí. (Verdad). Se quebró al recordar los buenos momentos que vivieron como amigos. Entre lágrimas, reveló que le dolía verlo y no poder abrazarlo como antes. Aún le tiene un gran cariño.

7. ¿Extrañas a Luigui?

Respuesta: Sí. (Verdad). A pesar del tiempo y la distancia, Ricky Trevitazzo reconoció que extraña a Luiggi Carbajal.

8. ¿Le pegaste a tu catequista?

Respuesta: Sí. (Verdad). Reconoció que fue en su niñez y que no estaba orgulloso. Dijo que reaccionó mal ante una corrección. Admitió que "fue una tontería de niño" y que no debió hacerlo.

9. ¿Te quemó tu madre con una cuchara caliente?

Respuesta: Sí. (Verdad). Contó que su mamá, en un momento de cólera, lo castigó de esa manera. Fue uno de los recuerdos más dolorosos de su infancia. Aun así, dijo que la perdonó.

10. ¿Golpeaba tu madre a tu papá?

Respuesta: Sí. (Verdad). Ricky reveló que su mamá era explosiva y que muchas veces golpeaba a su padre. Este ambiente de violencia familiar lo marcó desde muy pequeño.

11. ¿Has consumido drogas?

Respuesta: Sí. (Verdad). El cantante reveló que ha consumido gran variedad de sustancias, pero que lo dejé por una situación importante en su vida.

"Probé marihuana, coca, ácidos, éxtasis, popper... de todo" , confesó. Pero decidió alejarse de ese mundo cuando nació su primer hijo. "Ahí me di cuenta que tenía que cambiar" , agregó.

12. ¿Te encerraron en un cuartel militar?

Respuesta: Sí. (Verdad). Recordó que lo llevaron al Real Felipe cuando tenía 17 años. Contó que lloró como loco, que pasaban 15 días y no lo sacaban. Finalmente, su papá logró retirarlo del lugar.

13. ¿Te detuvieron por no pagar alimentos a tus hijos?

Respuesta: Sí. (Verdad). Contó que fue por un error bancario. Él depositaba a otra cuenta y no se dio cuenta del problema. Explicó que lo llevaron a la comisaría y se quedó hasta el día siguiente.

14. ¿Golpeaste a tu madre?

Respuesta: Sí. (Verdad). Dijo que tenía 14 años y su mamá, algo tomada, le pegó con la cartera. Él reaccionó mal y le lanzó la misma cartera.

"No fue grave, pero me dolió haber reaccionado así", confesó. "Le aventé la cartera y le cayó... fue un impulso. No fue con odio", dijo Ricky Trevitazzo con la voz quebrada.