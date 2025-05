Ricky Trevitazzo sorprende al revelar que le pagaron por tener intimidad: "Me dio un sobre"

Ricky Trevitazzo causó revuelo en el programa "El Valor de la Verdad" al confesar que, cuando tenía 19 años, una mujer le pagó tras pasar la noche con él. El exintegrante de Skándalo contó todos los detalles y dejó en shock a más de uno.

Ricky Trevitazzo confiesa que le pagaron por tener intimidad

Durante su participación en "El Valor de la Verdad" conducido por Beto Ortiz, Ricky Trevitazzo respondió a la pregunta: "¿Te pagaron 200 por sexo?" con un "Sí". El polígrafo confirmó que decía la verdad, y fue entonces que contó la curiosa historia.

El cantante relató que todo ocurrió cuando fue a una discoteca con unos amigos. Allí conoció a una joven que lo invitó a seguir tomando en el departamento de una supuesta amiga. Sin pensarlo mucho, aceptó, pero se llevó una gran sorpresa.

"Llegamos a un departamento, pero no había nadie. Me dijo: '¿Te quieres quedar conmigo?'. Le dije que sí. Entré e hicimos todo lo que teníamos que hacer. Me quedé con ella y se la dediqué, hermano. Todo, todo", contó entre risas.

Al día siguiente, la joven ya no estaba, y otra persona fue quien lo atendió. Y le dijo que espere a la otra chica. Ricky decidió seguir durmiendo, al despertar la mujer volvió y estaba acostada a su lado. Se había ido de compras y le dejó varios regalos.

"Me dijo: 'De pasada te traje unas cositas'. Había un par de zapatillas, dos pantalones y una camisa. Me dijo: 'Pruébatelos', y mientras yo me cambiaba, me escribió su número en un papel", contó Ricky.

El detalle que más lo sorprendió fue cuando la chica le entregó un sobre con su número de teléfono escrito y con dinero.

"Me dio su número en un papel y el papel era un sobre. Me dijo: 'Ahí te dejo para tu taxi'. Cuando bajé en el ascensor, abrí el sobre y vi que había 200 cocos. ¿Tú crees que regresé a devolvérselo? ¡Saqué la cola!", recordó entre carcajadas. "Se podría decir como que me pagó por sexo, ¿no? No sé, podía verse de esa forma", expresó.

La mujer era mayor que él y no la volvió a ver

Beto Ortiz le preguntó si volvió a buscarla, pero Ricky aseguró que no. Además, reconoció que la experiencia lo hizo sentir un poco incómodo después.

"Me palteé. Me dio roche. A la firme me dio vergüenza. Tenía 19 años, vivía con mi vieja y no estaba trabajando, solo estudiando", contó.

También reveló que la mujer era mayor que él, por lo que tenía expectativas de la situación. Sin embargo, sucedió diferente a como él creía.

"Tenía como 34 años. Yo la vi como toda una maestra, pero era malísima. Yo hice toda la chamba", agregó entre risas.

Con su anécdota, Ricky Trevitazzo impactó en "El Valor de la Verdad". Aunque la situación fue inesperada, el cantante la recordó con humor y dejó en claro que esa experiencia, en donde sintió que le pagaron por tener intimidad, fue parte de su juventud.