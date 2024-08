¿Se acabó el amor? Pamela Franco se pronuncia sobre la denuncia contra Christian Cueva por agresión

La polémica entre Christian Cueva y Pamela López no tiene cuándo acabar, pues la influencer denunció a su aún esposo por agresión física y psicológica. Ante ello, las cámaras de Magaly Medina abordaron a Pamela Franco durante su llegada a Lima para conocer más detalles al respecto.

Cabe resaltar que Pamela Franco ha sido vinculada sentimentalmente con Aladino, pues fueron captados besándose recientemente. Conoce más detalles en la siguiente nota.

El programa 'Magaly TV: La Firme' entrevistó a Pamela López, luego de que denunciara públicamente a Christian Cueva por agresión física. Ante ello, las cámaras de la Urraca abordaron a Pamela Franco a su llegada a Lima. Recordemos que el mencionado programa de Magaly captó a la cantante de cumbia besando a 'Aladino', lo cual dejó en claro que hay un vínculo entre ambos.

Ante ello, le consultaron a Pamela Franco su opinión sobre el escándalo en el que está envuelto Christian Cueva tras ser denunciado por agresión física. Sin embargo, la cumbiambera prefirió no brindar más detalles al respecto, asegurando que es un tema en el que ella no tiene nada que ver.

"¿Consideras a Christian Cueva un agresor?" , fue la consulta del reportero de Magaly Medina. "No quiero hablar por fa. No hay que mezclar las situaciones porque hay dos versiones" , acotó la cantante. Ante ello, el reportero le preguntó a Pamela Franco si tiene temor de ser víctima de alguna agresión. "No, por favor. Yo lo que voy a hacer es seguir trabajando y mi hija. Nada más" , acotó Pamela Franco.

"No tengo nada que decir. Es algo delicado y no me concierne a mí. Chicos, yo no voy a declarar sobre ese tema, me parece super delicado y creo que estoy demás en opinar", acotó Pamela Franco sobre la polémica en la que está envuelto Christian Cueva.