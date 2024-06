¿Se cancela la boda? Melissa Paredes 'parcha' a Anthony Aranda sobre tener un hijo: "Tiene que esperarse"

Melissa Paredes y Antony Aranda están más emocionados que nunca con la planificación de su boda. En medio de ello, la ex conductora de televisión habló sobre la posibilidad de tener un segundo hijo, esta vez junto a su futuro esposo.

La ex Miss Perú abrió una caja de preguntas en su cuenta de Instagram para conectar personalmente con sus seguidores y una de ellas le preguntó directamente sobre sus planes de volver a ser madre próximamente.

La respuesta de la exconductora de 'América Hoy' no se hizo esperar y aclaro que sí tiene en mente volver a embarazarse, pero en unos años, porque ahora está enfocada en otras cosas.