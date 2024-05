¿Se incomodó? Jefferson Farfán y su inesperada reacción cuando le preguntan sobre Yahaira Plasencia

Jefferson Farfán participó como invitado en el podcast de Verónica Linares, donde abordó diversos temas relacionados con su trayectoria profesional y sus proyectos a futuro. Durante la entrevista, también se le consultó sobre sus relaciones pasadas, entre ellas las de Yahaira Plasencia y Melissa Klug.

Lo que llamó la atención fue que a Jefferson Farfán le cambió la cara cuando le preguntaron sobre Yahaira Plasencia. ¿Se habrá incomodado? Conoce más detalles en la siguiente nota.

¿Jefferson Farfán incómodo cuando le preguntan sobre Yahaira?

Al notar el buen ánimo del exjugador de Alianza Lima, quien estaba acompañado en la entrevista por su amigo Roberto Guizasola, la periodista decidió abordar el tema de su relación pasada con Yahaira Plasencia. Sin embargo, Farfán se mostró reservado y respondió con brevedad: "No hablo", aunque luego soltó se empezó a reír.

Verónica Linares mencionó a Jefferson Farfán que había entrevistado a la cantante hace unos meses y que ella tampoco había querido hablar sobre él. El exjugador de la selección peruana demostró poco interés y simplemente comentó: "Qué bueno". Sin embargo, Jefferson Farfán se toma con humor cuando le preguntan sobre Yahaira Plasencia, pues en otra ocasión reveló que no tendría problema en saludarla si ambos coinciden en algún lugar.

¿Qué dijo sobre Melissa Klug?

Cuando se le preguntó por Melissa Klug, madre de sus dos hijos, Jefferson Farfán prefirió no dar detalles, señalando que tienen problemas legales aún no resueltos. "(De ella hablo) menos, no, no", dijo visiblemente incómodo. Ante la insistencia de la periodista, añadió: "No sé (si 'Cuto' Guadalupe es su amigo), seguro, no sé, no hablo. No importa".

Recordemos que la 'Blanca de Chucuito' le ganó la demanda al exfutbolista de Alianza Lima. Ante ello, ahora Jefferson Farfán se limita a no opinar sobre este polémico tema. En ese sentido, durante la entrevista el '10 de la calle' detalló que la única forma en la que puede defenderse es mediante procesos legales, pues no discutiría con ninguna persona.

Ante la pregunta directa de Verónica Linares, quien le consultó al exfutbolista por qué le gusta demandar todo el tiempo, Jefferson Farfán respondió sin problemas. "(¿Por qué te gusta demandar tanto?) ja ja ja ¿Tu crees? Mira de qué manera nos vamos a defender los futbolistas en general (...) Yo no me puedo poner a pelear con una mujer o nadie, la única manera es llevar las cosas legalmente", sostuvo Jefferson Farfán en la entrevista para 'La Linares'.