¡Se unieron! Daniela Darcourt tiene una colaboración musical con Álvaro Rod en su nuevo álbum 'Renacer'

La cantante Daniela Darcourt es una joven artista que ha ganado gran fama a nivel internacional con sus canciones. Ahora, viene revelando las canciones que formarán parte de su nuevo álbum musical y sería con su amigo Álvaro Rod con el tema "Solo Es Mi Amiga".

¡Daniela Darcourt junto a Álvaro Rod!

Daniela Darcourt está a punto de estrenar su nuevo álbum musical 'Renacer', donde cuenta con ocho canciones inéditas. En los últimos días, la artista ha ido anunciando a los artistas que colaboran en estos nuevos temas y hoy, reveló que cantará junto a su compañero musical Álvaro Rod.

La salsera compartió un video en sus redes sociales, contando cómo surge esta colaboración: "Ya yo había conversado hace muchos años con Álvaro. Dentro del momento en el que me encuentro, su música hace match con lo que estoy buscando y llega Álvaro con esta canción. Detalla a claridad lo que vivido muchas veces en mis relaciones amorosas".

Luego, comenta a qué se refiere la canción y cómo lo estará interpretando: "Es una conversación entre dos personas que están juntas, donde no le das el chance de irse por las ramas, o me lo dices ahora o me lo dices ahora, no hay escapatoria. Viene hablando y salvaguardando esa parte de la Daniela Darcourt que le canta al odio, del resentimiento y la furia del engaño. Tiene mucha carga emocional de la mía".

Además, escribió que agradece el gran talento que lleva su amigo: "Solo es una amiga, es la sexta canción de 'Renacer'. Dentro de este nuevo álbum de colaboraciones tenía que tener a un compatriota y que mejor que mi amigo Álvaro Rod. Gracias por tu talento y por todo tu cariño siempre".

Por su parte, Álvaro Rod comentó sentirse muy emocionado por formar parte del álbum musical de la peruana y espera pronto el estreno del tema: "Muchas gracias Dani por hacerme parte de este gran álbum que estoy muy seguro traerá muchas alegrías, es un placer y honor para mí colaborar contigo ¡Vamos Perú!".

¡Se viene el álbum 'Renacer'!

Darcourt anunció en sus redes sociales, que el disco 'Renacer' se estará estrenando el viernes 24 de mayo en todas las plataformas digitales. Antes de que estrene oficialmente, se irá revelando a los artistas que colaboran con la peruana en su álbum.

Los temas que incluyen 'Renacer' son: "Se Siente Bien" con Motiff, "Te Amo" con Noel Schajris, "Aunque Sea en Otra Vida" con Tito Nieves, "La Última Canción" con Lenier, "Amor Mío" con Grettel Garibaldi, "Solo Es Una Amiga" con Álvaro Rod, "Cada Vez Que Te Veo" con Norberto Velez Curbelo y finalmente, "Cobarde" con un cantante de Colombia.