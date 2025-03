¡Sin filtro! Janet Barboza tras confesiones de Delany López: "Se sentía la esposa de Jefferson Farfán"

Janet Barboza criticó duramente a Delany López en América Hoy luego de que esta última brindara una entrevista en la que reveló detalles de su relación con Jefferson Farfán. La conductora cuestionó la actitud de Delany y consideró que su discurso reflejaba tristeza y desilusión.

Para Janet, la modelo se muestra afectada por el hecho de que el futbolista nunca la oficializó. Además, señaló que Delany aparenta estar dolida y melancólica tras sus declaraciones. La presentadora dejó en claro que, desde su punto de vista, Jefferson Farfán no es responsable de lo que está viviendo su expareja.

En su programa, Barboza también le respondió directamente a Delany, mencionando que entiende que se haya ilusionado con el exfutbolista debido a su atractivo y éxito. Sin embargo, dejó en claro que el hecho de que una mujer se enamore no significa que el jugador deba asumir una relación formal.

Después de muchas especulaciones, Delany López decidió hablar sobre su relación con Jefferson Farfán. En una entrevista para el podcast "Café con la Chévez", la modelo confesó que sí estuvo enamorada del exfutbolista, pero que prefirió mantener su romance en privado para evitar problemas.

Durante la entrevista, Delany López dejó claro que nunca se escondió, sino que simplemente no quería exponer su romance con Jefferson Farfán.

"Era un tema de 'me enamoré y acepté muchas cosas, que tal vez pasaron los límites'...Yo creo que nadie se escondió, yo nunca me escondí. Hice mi vida de lo más normal siempre, pero sí respeté mucho el tema de no exponer tanto, porque al exponer mucho, la gente lo daña. Hay mucha envidia, mucha gente que no va a estar de acuerdo, mucha intriga, mucha cizaña", explicó.