¡Sumando puntos! Brunella Horna celebra el cumpleaños de su suegra: "Empieza la fiesta patronal"

Brunella Horna no dudó en presumir el cumpleaños de su suegra madre de su esposo Richard Acuña en redes sociales y es que la progenitora del padre de su hijo celebró onomástico por todo lo alto.

Laco conductora del programa de 'América hoy' se dejó ver emocionada compartiendo de este evento familiar junto a su esposo y a la familia Acuña quienes le organizaron un mega evento a la madre de Richard con motivo de cumplir un año más de vida.

Se hace querer

Carmen Rosa Núñez Campos suegra de Brunella Horna se encuentra de cumpleaños por lo que la modelo compartió una fotografía con la madre de su esposo bastante sonriente disfrutando de la celebración.

Mediante las historias de Brunella se pudo haber su preparación para celebrar junto a su suegra y no dudó en presumir a su hijo Alessio a quien vistió con un smoking bastante curioso para el tiempo que tiene pequeño.

"Feliz día suegrita a celebrar como lo merece empieza la fiesta patronal", escribió la modelo bastante emocionada en la fotografía junto a Doña Rosa y Richard.

Brunella en el cumpleaños de su suegra

A través de las redes de la modelo se puede ver la decoración ostentosa qué se le preparó a su suegra e incluso algunas de las invitadas especiales fueron Ethel Pozo y Janet Barboza.

Al parecer la modelo ha tirado la casa por la ventana en el cumpleaños de su querida suegra y es que Brunella se viene ganando el cariño de toda la familia con su carisma y su amor hacia su familia.

Jessica Newton propone a Brunella Horna a participar en el Miss Perú

La madre de Cassandra Sánchez, Jessica Newton, mencionó que Brunella Horna había tenido algunas conversaciones con ella sobre la posibilidad de presentarse al certamen de belleza y le renovó la propuesta en esta ocasión. "Brunella me imagino que algún día tomaras coraje y estarás ahi", resaltó Newton.





La esposa de Richard Acuña respondió que, por ahora, no aceptaría la propuesta debido a que su hijo es muy joven, pero el próximo año podría considerarla con más tiempo y hasta aceptarla. "El próximo año, que mi bebé crezca un poquito más y estoy contigo... mi bebito ahorita tiene cinco meses, tal vez el próximo año... Papá Armando es mi padrino, me empuja un poquito y me manda al ruedo. Tengo que prepararme", puntualizó la popular Brunella Horna frente a la propuesta de Newton.