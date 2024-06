¡Tenso momento! Dorita Orbegoso incómoda con Janet Barboza por decirle 'novia de futbolista'

Dorita Orbegoso fue invitada al programa América Hoy, y cuando Janet Barboza la presentó, además de resaltar su carrera y belleza, mencionó que la actriz cómica es "novia de un futbolista", refiriéndose a su pareja Jerson Reyes.

Ante ello, la modelo se mostró incómoda por lo dicho y no dudó en increpárselo a Janet Barboza. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Dorita Orbegoso incómoda con Janet Barboza

La modelo Dorita Orbegoso estuvo como invitada en el programa 'América Hoy', pero se mostró incómoda al ingresar al set luego de escuchar la presentación de Janet Barboza, quien le dijo 'novia de futbolista'.

Ante ello, Dorita no perdió tiempo he hizo evidente su incomodidad por este título: "Claro la Sra. Janet primero habla que estuve casada con un futbolista y que estoy con un futbolista, yo soy más que eso, soy más que mis exparejas".

Al escucharla, la popular 'rulitos' le dejó en claro que también destacó sus cualidades y que sus exparejas son parte de su vida. "¿Pero te molesta que te haya dicho que estás con un futbolista? Es parte de tu vida, es tu vida, es parte de", agregó Janet Barboza.

Tras ello, ambas se juntaron para tranquilizar la situación y no dar pie a malos entendidos. En ese sentido, se calmaron las aguas luego del tenso momento.

Marca distancia de los sugar daddys

Actualmente, la modelo participará como concursante en el programa 'El gran chef famosos'. Además, expresó que su atención está enfocada exclusivamente en su hijo y que no tiene intenciones de buscar pareja. Por esta razón, en una reciente entrevista se le preguntó si consideraría tener un 'sugar daddy'. Sin embargo, su respuesta fue sorprendente.

"¿Ni siquiera te han hecho ese tipo de propuestas cuando estabas soltera?", fue el cuestionamiento que hizo la entrevistadora a Dorita Orbegoso. "No, siempre he pagado mis cosas. Yo creo que eso se da más ahorita por las redes sociales. Si te comentan una foto y lees el mensaje empieza el flirteo". Asimismo, al ser consultada si, "¿aceptaría a un 'sugar dady?" la también bailaría dijo: "No, no, jamás. La del dinero soy yo, ja, ja, ja".

"Ahorita todo el mundo busca a las chicas, como si fuera un catálogo, por las redes sociales. Yo no me iría a un viaje sola a que ver qué pasa. Voy con mi pareja o con mis amigas, pero en plan de juerguear, no de conocer gente. Pero sí hay muchas chicas que hacen eso", agregó la modelo.