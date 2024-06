Mónica Cabrejos analiza relación de Ana Paula y Paolo Guerrero: "Les ganó la pasión"

Mónica Cabrejos no se guardó nada al analizar la relación entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte. En una reciente entrevista, Cabrejos dio su opinión sobre la posible ruptura de esta pareja, señalando que su relación fue impulsiva y basada más en la pasión que en la comprensión.

Mónica Cabrejos opina sobre Ana Paula y Paolo Guerrero

La periodista Mónica Cabrejos analizó la relación entre Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte. En una reciente entrevista, Cabrejos opinó sobre la posible ruptura de esta pareja, señalando ciertos aspectos dentro de ella.

Cabrejos expresó que no le sorprendió que la relación entre Paolo y Ana Paula llegara al parecer a su fin.

"Ellos no se conocen, deberían haberse conocido antes de todo, más todavía cuando van a formar una familia. Esas desavenencias, esas fricciones, esos arranques, son propios de no conocerse y de no quemar etapas", afirmó la periodista.

Incompatibilidad de caracteres. Según Mónica, tanto Paolo como Ana Paula tienen personalidades fuertes que chocan.

"Se nota que ella es una mujer muy impulsiva, de arranques, que no controla su impulso. Yo no conozco a Paolo ni a sus exparejas, pero hay incompatibilidad de caracteres. Han tenido dos hijos, pero no han cambiado como pareja, no han quemado etapas y eso le pasa a muchas parejas que no se conocen bien", explicó.

¿Se dejaron llevar por la pasión? La periodista también mencionó que la pareja no tuvo una etapa de enamoramiento antes de vivir juntos y tener hijos.

"Imagínate, irse a vivir y tener dos hijos sin haber vivido la etapa de enamoramiento, donde debieron conocerse más, esto a pesar de ser ya adultos", comentó Mónica.

Cabrejos no dudó en calificar a Paolo Guerrero como inmaduro e impulsivo.

"Él también es impulsivo, inmaduro, está acostumbrado a hacer lo que le plazca. No dejará de hacer lo que él quiere, y no cambiará por lo que le diga otra persona", sostuvo la periodista.

El tema del matrimonio

Uno de los mayores puntos de conflicto, según Cabrejos, fue la negativa de Paolo a casarse.

"Eso está claro, él no quiere casarse, eso ella lo sabe. No se ha casado con la chica que estuvo varios años (Alondra García Miró), no se casó con las parejas con quien tuvo hijos. No se casará, él no quiere casarse, eso tampoco es malo, pero a su pareja no le gustó, en todo caso no fue sincera con ella", declaró Mónica.

Ana Paula Consorte le pregunta a Paolo Guerrero para cuando la boda y él responde: "algún día, seguro" 👇🏼 pic.twitter.com/pwgWNPU77X — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) May 27, 2024

La opinión de Doña Peta. Mónica también mencionó a la madre de Paolo, Doña Peta, sugiriendo que ella no aprobaba la rapidez con la que la relación avanzó.

"Yo creo que doña Peta le dijo lo mismo, que era muy rápido para tener hijos, conózcanse primero, pero les ganó la pasión, porque su relación fue pasional y más sexual", concluyó la periodista.

