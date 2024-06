¡Atento, Paolo! Maicosuel, ex de Ana Paula, habla de su separación: "Me equivoqué al salir con ella"

La relación entre Ana Paula Consorte y Paolo Guerrero podría estar en crisis, según rumores recientes. Sin embargo, hoy queremos recordar un episodio pasado en la vida amorosa de la modelo brasileña: su relación con el exfutbolista Maicosuel Reginaldo de Matos, quien es el padre de su primera hija.

Un amor lleno de polémicas. La relación entre Ana Paula y Maicosuel comenzó en 2013, cuando él todavía estaba casado; es decir, fue una relación extramatrimonial. Esta situación generó un gran escándalo en Brasil. La modelo brasileña quedó embarazada de su primera hija, pero Maicosuel no recibió la noticia con alegría y le pidió una prueba de ADN.

El medio brasileño Folha de Londrina informó que Maicosuel describió su relación con Ana Paula como un error.

"Lo hice, cometí un error, ella quiere aparecer, ganar fama, entre otras cosas... Cometí un error, fui estúpido y se acabó. Lo admito, me equivoqué al salir con ella. No sé si la hija es mía, pero si lo es me hago cargo y pago la pensión sin duda. Ella quiere presentarse, no es necesario nada de esto", expresó el exfutbolista.