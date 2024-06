¡Un vacilón! Edson Dávila hace divertida entrevista a Jefferson Farfán: "Ama Charo"

El popular y querido personaje Edson Dávila no deja de impresionar a sus seguidores y es que el co conductor de 'América hoy' ha logrado ganarse el cariño de miles de peruanos con su simpatía y su carisma que lo definen como uno de los conductores más entretenidos de la televisión peruana.

Eso sí que Edson acaba de sorprender tras anunciar que tuvo como invitados especiales a Jefferson Farfán y Roberto Guizasola a quienes les preguntó de todo y sin filtro.

Full chacota

Edson Dávila ha llegado a ser el motivo por el que muchas personas empiezan su día de una manera amena y divertida, pues el conductor de 'América hoy' ha dado de qué hablar tras entrevistar a nada más y nada menos que Jefferson Farfán y Roberto Guizasola.

El animador publicó en su página de Edson Pa' Que Más lo que será su próxima entrevista llena de bromas, preguntas incómodas y hasta detalles de su carrera futbolística.

El carismático conductor se mostró bastante cómodo en la entrevista e incluso se vacilaron entre ellos.

Entre algunas de las preguntas que realizó Dávila fueron: a quién jamás entrevistarían en su podcast, qué compañero realizaba las mejores juergas en el pasado, el motivo por el que los futbolistas normalmente tienen la fama de borrachos y mujeriegos entre otras preguntas que evidentemente Edson No sacó a la luz para crear la expectativa y puedan todos no perderse este episodio.

Finalmente, en algunos avances de la polémica entrevista se puede ver como Jefferson y Roberto concluyen este episodio con un abrazo entre los tres despertando la chacota entre los asistentes del programa.

Definitivamente Edson se ha convertido en un personaje que sería imposible de no querer, pues la ligereza en sus palabras y el que sea siempre directo mediante bromas ha caracterizado a este conductor como los más ocurrentes y dinámicos en televisión.

Janet Barboza explota EN VIVO contra Giselo tras broma sobre su rostro: "No aguantaré sonseras"

Nuevamente la polémica Janet Barboza y Giselo protagonizaron un tenso momento en América Hoy luego de que Edson Dávila lanzara un ácido comentario sobre el rostro de la popular 'rulitos'. En ese sentido, ella no dudó en encararlo, pues al parecer ya estaría cansada de que le digan 'retoquitos'.





"Miren a Janet en su punto, bueno de cuerpo porque de carita las cosas antes eran mejor, las cosas como son", dijo el popular Giselo. Mientras escuchaba lo que Edson Dávila le decía, a Janet le cambió la cara y se mostró visiblemente fastidiada por lo que reclamó en vivo a su productor Armando Tafur: "¿Qué viene papá Armando? ¿Le vas a seguir dictando? Todo lo dice papá Armando, todo lo que repite al aire lo dice él. Mi principal hater es papá Armando".

En ese sentido, antes de empezar con una fuerte discusión, pidieron a Dorito Orbegoso, quien estaba de invitada, que intervenga para que siga la secuencia. "No peleen, la señora Janet tiene un cáracter muy fuerte, pero es una persona correcta, pero antes tenía más correa". "Ahora ya no estoy para aguantar sonseras", sentenció Janet Barboza. Cabe resaltar que no es la primera vez que la conductora de América Hoy protagoniza un tenso momento con Edson Dávila.