¿Volverán? Patricio Parodi y Luciana Fuster se habrían encontrado en Colombia: Ignacio Baladán los expone

Ignacio Baladán comentó que Patricio Parodi viajó a Medellín el pasado fin de semana, y lo que parecía un simple viaje podría haber sido el escenario de un esperado reencuentro con Luciana Fuster, quien también se encontraba en la ciudad colombiana por esas fechas.

"Vamos a recalcar que Patricio y Luciana se reencontraron hace poco en una fiesta... Pero ojo que él estuvo muy feliz el fin de semana en Medellín. No sé mucho porque a mí me llamaron a las 6 de la mañana y yo estaba con mi novia a mi lado, Patricio fue el que me llamó. Estaba muy feliz", reveló Baladán.