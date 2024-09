Flavia Laos rompe su silencio tras reencontrarse con Patricio Parodi en 'EEG': "No lo veo para mi"

La influencer Flavia Laos volvió a aparecer 'Esto es Guerra' después de varios años y tuvo un peculiar reencuentro con su exnovio Patricio Parodi. Después de este acontecimiento, la modelo rompió su silencio sobre cómo se sintió al reencontrarse con el popular 'Pato' luego que haya terminado su relación con Luciana Fuster.

Flavia Laos llegó como parte de un grupo de refuerzos para equipo que lidera Patricio. Ambos estuvieron muy concentrados en la competencia e incluso el capitán de los 'guerreros' defendió a Flavia cuando Rosangela la acusó de hacer trampa.

La producción del programa hizo todo lo posible para ponerlos juntos y tras culminar el programa la rubia contó como se sintió al formar equipo nuevamente con su expareja, aunque se enfocó más en dejar claro que su etapa como chica reality ha quedado en el pasado

"No (volvería estar en 'Esto es guerra'). No lo veo para mí, soy muy torpe, no tengo puntería. Me faltó apuntar al blanco, apunto a un lado y tiro al otro, no sé por qué. Me decía 'oye tírale para arriba', lo tiraba para arriba pero no me salía", declaró Flavia en 'Más Espectáculos', dejando en claro que estuvo enfocada solo en la competencia.