Yahaira Plasencia indignada por la muerte de Paul Flores: "Siento rabia, las autoridades no hacen nada"

La muerte de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, ha causado un gran impacto en la música peruana. La salsera Yahaira Plasencia no se quedó callada y, en una entrevista con "América Hoy", expresó su dolor e indignación por la inseguridad en el país.

Desde Argentina, donde graba su nuevo videoclip, Yahaira Plasencia fue consultada por "América Hoy" sobre la partida del cantante de Armonía 10 Paul Flores y lamentó profundamente su muerte.

Sin embargo, su tristeza se convirtió en indignación y arremetió contra las autoridades por no tomar medidas eficaces contra la delincuencia. Yahaira criticó que su manera de actuar no ha servido para frenar la delincuencia.

"Siento rabia, siento cólera por nuestro Gobierno porque no hace absolutamente nada. Todos los peruanos hoy en día estamos caminando con miedo de que nos pueda pasar algo. Sales de tu casa a trabajar y no sabes si vas a regresar. Siento mucha rabia, porque (las autoridades) no hacen absolutamente nada. Lo único que hacen es poner un estado de emergencia, que no ayuda en nada. Y nosotros seguimos trabajando con miedo", señaló tajante.