Piura: Mujer intenta lanzarse de tercer piso para evitar ser abusada sexualmente por el hijo de su jefe

El sábado 11 de mayo, en la urbanización Miraflores Country Club, ubicada en la región de Piura, una joven de 19 años que desempeñaba labores como empleada doméstica intentó arrojarse desde el tercer piso de una residencia para escapar de un intento de agresión sexual por parte del hijo de su empleador.

La mujer denunció que ya había sido ultrajada una vez por la misma persona. Por tal motivo, intentó huir para que no se volviera a repetir este aterrador momento. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Mujer intenta lanzarse de tercer piso para evitar ser violada

En la madrugada del 11 de mayo, alrededor de las 2:00 a.m., los oficiales de la comisaría Tacalá fueron alertados por los residentes locales, quienes reportaron que una joven, entre gritos y sollozos, estaba tratando de arrojarse desde lo alto de una residencia.

Cuando el personal policial de la sección de Búsqueda llegó al lugar, encontraron a la mujer aferrada a la estructura metálica de una ventana en el tercer piso, en un intento desesperado por lanzarse al vacío.

Después de ser asegurada, la mujer le informó a la policía que había sido previamente agredida sexualmente por el hijo del propietario de la casa y que esa noche temía que intentara abusar de ella nuevamente, por lo que intentó escapar como fuera del lugar.

"Mi hermana ha sido violada por el hijo de los dueños. Queremos justicia y ver tras las rejas a ese hombre. El examen dio positivo para violación", expresó indignado el hermano de la víctima.

Vivió un calvario

El personal policial logró disuadir a la joven trabajadora del hogar, originaria de Huancabamba, de llevar a cabo su intento. Fue trasladada a la comisaría de Tacalá, donde, entre lágrimas, reveló la difícil situación que estaba viviendo en esa casa, donde había estado trabajando durante apenas 16 días.

Ella declaró a la policía que el hijo de los propietarios de la casa la había agredido sexualmente hace algunos días y que intentaba hacerlo nuevamente, lo que la llevó a intentar lanzarse por la ventana. Después de someterla a un examen médico forense, se confirmó que había sido víctima de violación sexual, según informa Correo.

"No me quedaré en paz hasta ver a ese hombre tras las rejas; tiene que pagar por lo que le ha hecho a mi hija. Es un monstruo. No se puede quedar impune la violación a mi hija", dijo la madre de la joven bastante indignada.