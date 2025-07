Precio del DÓLAR HOY, jueves 17 de julio: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

Si estás pensando en cambiar dólares este jueves 17 de julio, lo mejor es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier movimiento. Y es que, aunque la cotización se ha mantenido estable en los últimos días, siempre hay que estar atentos.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar hoy es de S/ 3.548 para la compra y S/ 3.560 para la venta. Es decir, el billete verde se mantiene dentro de su rango habitual, sin mostrar una variación significativa.

Este comportamiento tranquilo ya se viene repitiendo desde hace varias semanas. A pesar de algunas pequeñas subidas o bajadas, el dólar no ha dado sorpresas fuertes en lo que va del mes. La cotización ha estado moviéndose entre los S/ 3.53 y S/ 3.56.

Precio del dólar del 1 al 17 de julio. (SUNAT)

De hecho, si comparamos con los últimos días, el precio actual es muy similar al que se manejaba a inicios de julio. Eso da algo de respiro a quienes necesitan hacer pagos o transacciones en dólares, ya que no hay mayores sobresaltos.

El dólar se mantiene firme, sin dar saltos bruscos ni caídas preocupantes. Este comportamiento responde a una relativa calma en el mercado local, sumada a una estabilidad del panorama internacional en cuanto a economía y comercio.

Expertos señalan que estos valores reflejan un equilibrio entre la oferta y la demanda de la divisa extranjera. Además, la cercanía a Fiestas Patrias podría influir en que el tipo de cambio no se dispare, ya que se activa el consumo y los negocios.

Para quienes piensan cambiar su dinero, lo mejor sigue siendo comparar entre bancos, casas de cambio y apps. Así se puede aprovechar el mejor valor, sobre todo cuando el precio se mantiene estable como ahora.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este jueves 17 de julio de 2025 vas a comprar o vender dólares, primero revisa bien el tipo de cambio para que no te agarre desprevenido. Recuerda que el precio del dólar puede cambiar dependiendo del banco, la casa de cambio o la aplicación que uses. Aunque todo parece tranquilo en la economía, siempre es mejor estar bien informado para no perder dinero y sacarle el máximo provecho a tus soles.

Además, lo más seguro es revisar las páginas oficiales del Estado antes de hacer cualquier operación. Aparte de la SUNAT, también puedes consultar en estas fuentes confiables para saber el tipo de cambio del día:

Superintendencia de Banco, Seguros y AFP (SBS)

Banco Central de Reserva del Perú (BCRP)

Banco de la Nación (BN)

Por lo pronto, el tipo de cambio sigue con buen ritmo. No hay señales de subidas repentinas, pero como siempre, conviene estar informados antes de cualquier operación.