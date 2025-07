Paul Michael niega haber escrito a Macarena Gastaldo tras acusación: "Yo sí la voy a demandar"

¡Se armó el escándalo! Paul Michael, pareja de Pamela López, rompió su silencio luego de que Macarena Gastaldo dijera en televisión que él le habría escrito por Instagram. Lejos de quedarse callado, el cantante lo negó todo y aseguró que la va a demandar.

¡No se queda callado! El cantante Paul Michael rompió su silencio tras la polémica que armó Macarena Gastaldo, quien aseguró que él le habría escrito por Instagram. El artista no solo negó conocerla, sino que mencionó que tomaría acciones legales para limpiar su nombre.

Paul Michael fue invitado a "La Noche Habla" donde le preguntaron directamente si conocía a Macarena. Su respuesta fue contundente.

"Yo no la conozco ella en nada. No sé qué está buscando, si cámaras o que la prensa la llame, no sé qué. Pero yo no le conozco de nada", dijo firme.