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Precio del DÓLAR HOY, jueves 26 de marzo: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú

El precio y compra del dólar en el Perú se mantiene dentro de lo estable para hoy jueves 26 de marzo, sin presentar variaciones bruscas.

Precio del DÓLAR HOY, jueves 26 de marzo.
Precio del DÓLAR HOY, jueves 26 de marzo. (Composición Karibeña)
26/03/2026

El precio del dólar en el Perú hoy jueves 26 de marzo amaneció con unas variaciones a la alza en la compra si lo comparas al inicio de semana marcando una posible tendencia. Por ello, te informamos el precio de venta y compra de la moneda estadounidense para que tengas en cuenta antes de realizar tus transacciones.

¿Cuál es el precio del dólar hoy?

Para este jueves 26 de marzo, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), el precio del dólar se ubica en S/ 3.459 para la compra y S/ 3.468 para la venta. Estos valores cambiaron ya que se mantenían estable indicando que podría seguir en ese camino.

En comparación con jornadas recientes, el tipo de cambio ha permanecido en un rango sin presentar variaciones bruscas. Por ejemplo, el martes 24 de marzo, la moneda estadounidense alcanzó para venta S/ 3.448 en compra y 3.468 en venta, manteniendo un rango estable.

Precio del dólar del 1 al 26 de marzo. (SUNAT)
Precio del dólar del 1 al 26 de marzo. (SUNAT)

A nivel nacional, el mercado cambiario sigue mostrando orden y previsibilidad pese a las dificultadas , lo que favorece la planificación económica de empresas y familias. La estabilidad del tipo de cambio permite que pagos en dólares, importaciones y contratos internacionales se realicen con mayor seguridad y menor riesgo financiero.

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En el plano internacional, el dólar global continúa influenciado por decisiones de política monetaria en Estados Unidos y el comportamiento de los mercados externos. Sin embargo, no se han registrado shocks económicos fuertes que impacten de manera directa el tipo de cambio en el Perú, lo que ayuda a sostener su estabilidad.

¿Dónde cambiar dólares?

Si este jueves 26 de marzo de 2026 tienes pensado comprar o vender dólares, lo más recomendable es revisar bien el tipo de cambio antes de hacer cualquier operación. Recuerda que el precio puede variar según el banco, la casa de cambio o la aplicación que utilices. Aunque la economía se mantiene estable, estar bien informado te ayudará a no perder plata y aprovechar mejor tu dinero.

También se aconseja consultar páginas oficiales del Estado antes de realizar cualquier transacción. Además de la SUNAT, existen otras fuentes confiables donde puedes revisar el tipo de cambio del día:

Precio del DÓLAR HOY, martes 24 de marzo: Conoce el tipo de cambio para la compra y venta en Perú
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En síntesis, el dólar en el Perú continúa mostrando una tendencia estable y controlada al inicio de marzo. Mientras no existan factores externos o internos de alto impacto, el tipo de cambio seguiría moviéndose dentro de un rango cercano y predecible para la economía nacional.

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