Sobreviviente de tragedia en Trujillo se quiebra EN VIVO: "Tuve que meterme entre los fierros"

La tragedia en Trujillo sigue conmoviendo a todo el país. Moisés, uno de los sobrevivientes del derrumbe en el centro comercial, dio un testimonio desgarrador en el programa "América Hoy". Conmovido, contó cómo arriesgó su vida para salvar a varias personas y denunció la falta de protocolos de emergencia.

En un enlace con "América Hoy", Moisés, uno de los sobrevivientes del colapso del techo del patio de comida en el Real Plaza de Trujillo, relató que había ido con su familia al centro comercial aquella noche, pero al ver el lugar repleto, decidió salir.

Rescate entre los escombros. Al regresar, vio que la zona donde jugaban los niños estaba completamente destruida. Moisés mencionó que en el lugar había pelotas y mesas, y los videos muestran a los niños jugando. Incluso, contó que cree que ahí estaba una niña de 2 años.

A pesar del peligro, logró rescatar a varias personas, recordando que pudo sacar a cinco, una de las cuales ya estaba casi afuera y la ayudó a sentarse debido a que tenía las piernas rotas.

Además, confirmó el rescate de una menor, una niña de aproximadamente 6 u 8 años, agradeciendo a Dios que estaba viva, ya que pensó que había fallecido. Sin embargo, lamentó que no todos tuvieran la misma suerte, mencionando que un niño de 5 meses perdió la vida.

Cuando le consultaron, por qué se quedó ayudando en vez de irse a buen recaudo, el sobreviviente no pudo evitar quebrarse.

"Ya va, disculpa que me quiebre un poco. Aparte que soy cristiano, por inercia me devolví. Veo que las personas están corriendo hacia afuera y que hay gente que pide: 'Socorro, auxilio'. Y los niños gritando. O sea cómo no, ¿qué corazón tienes de tú salir hacia fuera? No pude. Tuve que meterme entre las pelotas, después me metí entre los fierros y unos compatriotas míos, que tenían unas mochilas atrás, también me ayudaron. Y lo único que pude hacer son esas personas nada más. Y ahí pues los vigilantes me dijeron ya no más", mencionó.