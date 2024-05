Ángelo Fukuy recuerda con cariño su tierra cuando era niño: "Corría libre por los prados con el alma llena de sueños"

Angelo Fukuy es un querido artista de la cumbia peruana que se lanzó como solista hace un par de años. Por medio de sus redes sociales, compartió un video donde recuerda muchos momentos de su niñez en su pueblo y los sueños que tenía de pequeño.

¡Bellos recuerdos!

El cantante Ángelo Fukuy es un artista que ganó gran popularidad y fama cuando formó parte de Hermanos Yaipén. Fueron los hermanos Walter y Javier, quienes lo descubrieron en una cevichería, mientras trabajaba. De ahí, su carrera artística fue creciendo hasta que llegó el momento de continuar como solista.

Ahora, se viene ganando el corazón del público con sus propias canciones y clásicos temas que sonaron con su voz. Este año, Angelo Fukuy cumple un año más como solista y al parecer, estaría preparando algo nuevo para celebrar su aniversario. Por medio de un video en redes sociales dijo: "Mi pasión por la música me ha llevado a seguir luchando día a día con la esperanza de que mi voz llegue a sus corazones!".

En el video, se puede ver al cantante paseando en lugar lleno de árboles, mientras dice: "Recordando a mi tierra querida, en el Olivar donde crecí, donde fue mi hogar de amor. Cuando era niño, corría libre por los prados con los pies descalzos y mi alma llena de sueños. Los días era eternos y el mundo, un vasto universo de posibilidades".

Finalmente, comentó que desde pequeño soñaba en llegar muy lejos con su música: "Me encantaba mucho trepar a los árboles y desde lo alto, cantar a los pajarillos. creyendo que algún día mi voz llegaría tan lejos como los vientos que soplaban de las montañas. Próximamente". Al parecer, estaría anunciando una gran sorpresa para todos sus seguidores.

Sobre Ángelo Fukuy

Desde su lanzamiento como solista, el cantante Ángelo Fukuy ha estrenado tres temas inéditos "Levanta tu copa", "Estoy pensando amor", "Mentira mentirosa", "Tu Mal de Amor" y "Como Tú", compuesta por el maestro Carlos Rincón. Además, sigue interpretando sus clásicas canciones que lo llevaron a la fama con Hermanos Yaipén y cuenta con una buena relación con cada uno de sus ex compañeros.

Mientras avanza en su carrera musical, Ángelo Fukuy piensa en futuro poder colaborar con grandes artistas internacionales:"Se me vienen a la mente algunos de mis ídolos. Me gustaría compartir el escenario con Marc Anthony, Luis Miguel y, por qué no, con Cristian Castro". Entre los nacionales comenta que tiene muchos en mente, pero entre ellos resalta al gran Raúl Romero.