César BK manda indirecta a alguien que le hizo daño: "Por el bien de mi carrera me quedo callado"

Durante el último año, César BK ha venido cautivando al público con su nuevo estilo de cumbia urbana con grandes éxitos. Entre sus últimas publicaciones, ha venido promocionando su próximo lanzamiento, pero también decidió mandar una indirecta para alguien que formó parte de su vida.

César BK es un artista peruano que la viene rompiendo en las redes sociales con sus canciones. Se ha convertido en un influencer muy conocido a nivel nacional e internacional, donde en sus redes oficiales comparte su música, pero también sobre un poco de su vida. Es así como se animó usar el trend de TikTok 'En otra vida', donde al parecer le mandaría indirecta a alguien.

"En otra vida hago público todo lo que me hiciste, la gente te deja de seguir, te haces viral, pero nunca más vuelven a confiar en ti. En esta vida, por el bien de mi carrera me quedo callado y estas con suerte de que no soy una mala persona. Por ahí se me puede ocurrir mandar alguna indirecta, un texto, lo que sea. En esta vida estas con suerte de que soy buena gente", expresó.