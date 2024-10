Walter Yaipén habla de su paso por Latin Music Week: "Fui el único peruano, quedé impresionado"

Hermanos Yaipén fueron invitados a participar en el Latin Music Week hace un par de días, donde el maestro Walter Yaipén asistió y convivió con muchos artistas internacionales de la industria mundial. Don Walter expresó que la cumbia peruana tiene mucho por avanzar para sonar a nivel masivo como la cumbia de otros países.

Walter Yaipén menciona en su participación en Latin Music Week en Miami, vio que la industria musical está mucho más avanzado que en Perú. El maestro menciona que allá abundan las colaboraciones de solistas y grupos, logrando volverse masivos. En esta ocasión, fue el único peruano asistiendo en este importante evento.

"He sido el único peruano que ha estado allá, pero me hubiese gustado que vayan otros grupos nacionales para que nos conozcan. Quedé impresionado con las exposiciones y los artistas participantes, y volví con ganas de hacer nuevas cosas. Este ha sido el inicio para el próximo año entrar con fuerza", menciona.

En este espacio, comenta que ha conocido muchos artistas mexicanos, venezolanos y colombianos que han construido una industria avanzada a las 18 y 19 años de edad. Acá en Perú, cuando se quiere realizar una colaboración musical con algún grupo se demora meses y aún sí, no se llega a concretar.

"En Perú, no vemos, ni vamos más allá. La cumbia peruana no es reconocida. Reconocida es la cumbia colombiana, la cumbia mexicana y la cumbia venezolana. ¿Por qué? Porque hay artistas que han entrado a la industria musical de Estados Unidos. Están en los Billboard y los Latin Grammy. Nosotros no. Perú consume mucha cumbia, pero cuando viajamos a diferentes países, tocamos para las colonias peruanas. No congregamos a los latinos", expresó.