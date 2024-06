Fans creen que Leslie Shaw y Chechito harían una bonita pareja sentimental: "Se ve mucha química"

Leslie Shaw es una reconocida cantante de la música urbana que tiene una larga trayectoria musical y su música llegó a nivel internacional. Ahora, se unió con el nuevo talento de la cumbia, Chechito, en una producción. Los fans se emocionaron con la noticia, que incluso creen que podría nacer el amor entre ellos.

El joven Sergio Romero inició hace más de un año en la cumbia peruana y ahora, continúa su carrera junto a su propia orquesta musical. Chechito como todos los conocen, viene trabajando fuertemente en su carrera como artista y viene preparando varias colaboraciones, nuevos videoclips y temas propios.

Por su parte, Leslie Shaw es una reconocida cantante peruana a nivel internacional que ha logrado tener varios hits. Ahora, ambos artistas se encontraron en el 15 aniversario de Radio Karibeña, donde se llevaron muy bien y planearon grabar un tema juntos.

Por medio de las redes sociales de Leslie Shaw, compartieron un video realizando un trend de TikTok. Chechito y la cantante urbana se lucieron muy felices, bailando y divirtiéndose. El video se volvió viral rápidamente, pero el público notó que ambos tendrían una muy buena química como pareja y que podría nacer el amor.

El video en la cuenta de TikTok de Leslie Shaw se encuentra a poco de llegar al millón de reproducciones. Muchos usuarios comentaron que realizan una bella pareja juntos y otras fans, dieron su aprobación para que la cantante pueda iniciar una relación con Chechito.

"Creo que harían bonita pareja", "Ayy que lindos los dos, buena dupla", "Quédate con Chechito, ahí es", "Se ven lindos los dos juntos", "Leslie te doy mi aprobación", "Buen colágeno, te apoyamos desde ya mana", "Creo que amaría esta pareja, son lindos los dos", "Amo esa parejita", "Se ve buena química", "Los más guapos juntos", "Se está cocinando algo, no lo nieguen", "Uy no fuego", "Lo bueno que para el amor, no importa la edad", "Leslie aprobada, provecho", "Acá veo mucha química".