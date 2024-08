Hermanos Yaipén visitan a Giuseppe Horna tras estar mal de salud y revela qué le pasó: "Volveré pronto"

Hermanos Yaipén es una agrupación de cumbia que recorre todo el Perú con una delantera musical muy talentosa. Giuseppe Horna, uno de sus vocalista, ha estado ausente en las últimas presentaciones debido a encontrarse muy delicado de salud. Ante ello, sus compañeros fueron a visitarlo en su hogar antes de partir a su siguiente concierto.

Así como lo informó por medio de sus redes sociales, Giuseppe Horna reveló que se encontraba mal de salud en las últimas semanas y por ello, no ha estado en los últimos conciertos de Hermanos Yaipén. Tras realizarse varios exámenes médicos y hoy le dieron sus resultados. Como sus compañeros del grupo lo extrañaban, fueron a visitarlo de manera sorpresiva y conversaron con él.

Durante una live, el cantante contó qué le pasó: "Estoy pasando por un momento delicado de salud, tengo una hemorragia digestiva producto de las úlceras y bueno, recién me entregaron mis resultados que me sacaron del colón, es una colitis. Solamente agradecerle a Dios inmensamente, a mi familia que siempre estuvo conmigo, a mi hija por ser un gran soporte. Hermanos Yaipén que es una hermandad, me dejan más que claro que somos una familia y que puedo contar con ellos para estos momentos".

Luego, el cantante Giuseppe Horna agradeció a todos sus seguidores que se preocuparon por él en estos momentos delicados de salud. Además, dedicó algunas palabras a la familia Yaipén, líderes del grupo de cumbia, quiénes estuvieron en todo momento atentos durante todo este tiempo.

"Agradecer a la familia Yaipén, a Don Walter, a su esposa que también me ha ayudado mucho en este proceso, muchísimas gracias por el apoyo. A todos, me conforta mucho que cuento con ustedes, saber que no estoy solo, realmente en quien apoyar el hombro. Ya vuelvo pronto, el mes que viene ya me estoy incorporando", contó.