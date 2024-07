Niña canta junto a Corazón Serrano y fanáticos quedan sorprendidos: "Tiene la voz de Edita Guerrero"

Corazón Serrano se ha consolidado como una de las agrupaciones de cumbia más importantes del Perú y en uno de esos últimos conciertos, las chicas sorprendieron al subir a una niña al escenario para entonar uno de esos temas más conocidos, pero lo más impactante es que la pequeña tenía el timbre similar a Edita Guerrero.

Cómo se recuerda, Edita formó parte de la agrupación de cumbia durante muchos años y tras su lamentable muerte en el 2014, sus fanáticos quedaron muy apenados y siempre la recuerdan en las presentaciones de Corazón Serrano.

El video de la pequeña Victoria fue publicado en TikTok y fue grabado en una de las presentaciones de la orquesta de cumbia en Nuevo Chimbote. La canción que la niña entonó fue 'Muriendo de amor' y se puede apreciar que tiene buen desenvolvimiento escénico.

"Luna dile a mi amor que yo lo espero esta noche, dile cómo me siento yo y que estoy muriendo de amor. Cuéntale todo mi dolor, que lloro todas las noches, dile que a solas vivo yo y que estoy muriendo de amor", cantó la niña.

Durante la interpretación, Victoria derrochó un gran talento y rápidamente se volvió viral, pero lo que más sorprendió es que los fanáticos de Corazón Serrano indicaron que su voz era muy parecida a Edita Guerrero, incluso dijeron que podría ser su reencarnación.

"Edita guerrero reencarnó en ella", "Tiene la voz de Edita", "La voz y todo me recuerda sólo a Edita Guerrero", "Me dio escalofríos, qué hermoso canta, me recuerda demasiado a Edita Guerrero", "De acá a unos años estará formando parte de Corazón Serrano", comentaron.