¡Nueva colaboración! Ernesto Pimentel y Yarita Lizeth anuncian el estreno de "El Peor Error de mi Vida"

Ernesto Pimentel es uno de los artistas de cumbia más queridos de la televisión por su programa donde personifica a La Chola Chabuca. El conductor de tv ha venido avanzando con fuerza en su carrera musical y ahora, acaba de anunciar el lanzamiento del tema "El peor error de mi vida" con Yarita Lizeth.

¡Ernesto y Yarita en un nuevo tema!

Este año, Ernesto Pimentel ha contado con muchos éxitos musicales con sus temas propios y en colaboraciones con otros artistas. Su tema "Cancioncita" ha logrado superar los 2 millones de vistas y sus otras canciones que interpretó con Azucena Calvay, Marisol y Tony Rosado también se volvieron un éxito.

El artista quiere seguir avanzando en su carrera como cantante y acaba de anunciar que lanzará una colaboración musical. En esta ocasión, se viene un feat con la cantante de música andina Yarita Lizeth, quien cuenta con una trayectoria musical impresionante que ha llegado a nivel internacional.

"Este viernes 30 de Agosto es el gran estreno de 'El Peor Error de mi Vida' junto a Yarita Lizeth. Estará disponible en todas mis plataformas digitales", compartió el artista en sus redes sociales con un video del adelanto de la canción de cumbia.

Sobre Yarita Lizeth

La cantante Yarita Lizeth es oriunda de Juliaca, inició su carrera musical hace más de 12 años. Sus canciones se han convertido en un himno en estos últimos años como: "Corta Venas", "No Vas a Cambiar", "Mis Cuernos", "Solo Tú", "Amor No Correspondido"2, "Amigo", "Nunca me Dejes Cholito", entre otros más.

La 'Chinita del Amor' saltó a la fama en Bolivia y luego a países de Europa, realizando giras internacionales. Además, fue reconocida por Bolivia con el Galardón Destacados 2024. La joven artista se ha consolidado como una de las mejores cantantes en el sur del país. Actualmente, se encuentra casada con Patric Lundberg.

Más de Ernesto Pimentel

El cómico Ernesto Pimentel es conocido por su personaje de La Chola Chabuca en su propio programa de entretenimiento. Además, no solo es presentador y cómico, sino actor, compositor y cantante. Ha enfrentado muchos retos en su vida y hasta la actualidad, sigue luchando para seguir avanzando en su carrera artística.

Ha lanzado varios temas en su canal de YouTube con colaboraciones musicales como Marisol, Tony Rosado, Azucena Calvay, Los 5 de Oro y muy pronto, con Yarita Lizeth. Además, hace poco estuvo participando en la presentación de una categoría y cantar en el escenario de los Premios Heat.